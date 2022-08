Marisol Pierola vuelve a la polémica en El Discípulo del Chef y desata las críticas de su compañeros

"Todos mis compañeros están pegados conmigo", aseguró Marisol Pierola. INSTAGRAM.

24 de agosto 2022

Aunque Marisol Pierola apuntó a que es la chef China Bazán la que le "tiene mala" y que por eso la nominó, lo cierto es que la ex integrante de Bake Off recibió también una serie de críticas de parte de sus propios compañeros en el episodio del martes de El Discípulo del Chef.

La decisión de Bazán de nominar a Marisol Pierola para la eliminación del próximo domingo en el estelar de Chilevisión, se produjo luego de que el equipo azul perdiera el duelo ante los equipos rojo y verde.

Según explicó la líder del team azul al momento de tomar su decisión, su elección se debió a que Marisol otra vez no siguió las instrucciones que se le dieron para la preparación que presentarían.

Sin embargo, Marisol Pierola aseveró que cree que hay algo más detrás de la determinación de la chef China Bazán.

De esta forma, planteó que "no me saca nadie de la cabeza, que lo único que quiere la chef es que yo me vaya, me tiene mala".

Y para que no hubiera duda sobre los posibles motivos, aseguró que "siempre genero esa envidia de chefs o compañeras".

Molestia con Marisol

Junto a sus dichos, Marisol Pierola amenazó con renunciar al equipo, lo que terminó de indignar a algunos de sus compañeros.

Para Miel, por ejemplo, lo que hizo la ex integrante de Bake Off fue "una falta de respeto gigante".

Giovanni Cárdenas, en tanto, no sólo coincidió con Miel, sino que planteó que "no es ser malo. Se respeta mucho a las mujeres de verdad, pero no son posibles las cosas que están pasando".

Camila Ruiz, por su parte, manifestó que "todos los días nos hemos ido fortaleciendo unidos y conociéndonos", pero cuestionó que no es así con Martisol.

Miel, en tanto, apuntó sobre Marisol Pierola: "Está bien que ella sea de esa manera, pero no es solo eso, hay límites".

Lejos de recibir las críticas de manera constructiva, Pierola insistió en defender su punto de vista cuando habló del tema con algunos integrantes del equipo rojo.

"Todos mis compañeros están pegados conmigo. ¿Y sabes por qué? Es estrategia para sacar a la mejor", aseguró.