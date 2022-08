Marisol ahondó sus críticas a Duco y Bazán tras su eliminación de El Discípulo del Chef

"Lo que más me duele de esta salida es la traición y eso no lo perdono", recalcó Marisol Pierola.

30 de agosto 2022

Casi un boicot en su contra, con traiciones y engaños que terminaron con su eliminación de El Discípulo del Chef, denunció nuevamente Marisol Pierola, quien culpa directamente a Natalia Duco de su salida del estelar de Chilevisión.

"Traté de hacer lo que más pude. Me costó adaptarme a trabajar en grupo, porque mi equipo nunca fue unido, siempre fue un desorden, todos tiraban para su lado y no me dejaban probar otros platos", planteó Marisol, quien aseguró que sus compañeros del equipo liderado por China Bazán "siempre me tiraron mierda".

Marisol Pierola reconoció que gran parte de los problemas que tuvo durante la temporada del estelar culinario, se debieron a la tensa relación que mantuvo con la líder del equipo azul.

Bazán déspota

Recordó que "fui tan feliz cuando (la China) me eligió. Pero después estaba muy arrepentida, porque nunca pude llevarme bien con ella y no sé por qué. Nunca me dio un agradecimiento, ella no me pasaba", según le dijo Marisol a Página7.

Ahondó en el tema y planteó que "desde el día uno la China me empezó a tratar mal y ella nunca me explicó bien las cosas. Y cuando lo hacía en pantalla, lo hacía al lote. La chef nunca me dejó ser. En cambio, a las otras chiquillas les aguantaba todo", acusó la es concursante.

"Conmigo siempre fue déspota", aseguró Marisol Pierola en la entrevista.

Según aseguró, el mismo día que grabó el programa en que fue eliminada eliminación, China Bazán "los invitó a todos a un asado, ¿y tú crees que me mencionó? Porque iban a ir a celebrar la cochinada que me hicieron", aseveró.

Duco traidora

Puesta a hablar de su salida del estelar culinario de Chilevisión, Pierola abordó la que calificó como una "traición" por parte de Natalia Duco.

"A lo mejor la obligaron, pero fue intencional, se ve en cámara. Era para eliminarme, me confié de ella. Yo pensé que me iba a traicionar Giovanni (Cárdenas), porque me tenía mala, pero no la persona que consideraba mi amiga. Ese es el dolor más grande que tengo", recalcó.

Dijo también que "yo quería mucho a la Natalia. He llorado mucho, nunca pensé que haría eso para que me echaran. Pero la vida es un boomerang y todo se devuelve".

"No me dejaron ser ni mostrar bien mi trabajo. No soy tan mala, me han hecho mierda. Actué mal, pero nunca me arrebaté en el set, fue fuera, pero es parte del juego. Lo que más me duele de esta salida es la traición y eso no lo perdono", enfatizó.

Y aunque cree que no habrá repechaje en los próximos capítulos, aseguró que de volver no lo haría al mismo grupo.

"Yo volver al equipo azul ni cag…, a ella (China) no le gusto. No me gusta el cinismo y todo el equipo quería que me fuera, empezando por la chef y no voy a conversar con una persona que no me quiere y con un equipo que me hizo la chanchada", dio por cerrado el tema.