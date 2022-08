Mark Ruffalo se cuadra con el Apruebo de cara al plebiscito: "Todos los ojos y esperanza en Chile"

En el ámbito social, el actor es un acérrimo detractor de la política de Israel en contra del pueblo palestino. INSTAGRAM MARK RUFFALO

Por: Cristián Meza 25 de agosto 2022 · 19:28 hs

Mark Ruffalo también quiso sumarse a la expectación que genera el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Y es que el actor que a vida a Hulk en la saga The Avengers y en la serie She Hulk de Disney exteriorizó su apoyo al nuevo texto constitucional y al Apruebo.

A través de sus redes sociales, Mark Ruffalo compartió el mensaje de una usuaria que señalaba que "el pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación".

Ante esto, el actor recalcó: "Todos los ojos y esperanza en Chile".

¿Quién es Mark Ruffalo?

Mark Ruffalo nació en 1967 en Wisconsin, Estados Unidos, y además de la actuación es director, productor, actor de voz y activista.

Entre sus producciones más recordadas están Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), 13 Going on 30 (2004), Rumor Has It... (2005), así como Zodiac (2007) y Shutter Island (2010).

Además, fue parte de The Kids Are All Right (2010), Foxcatcher (2014) y Spotlight (2015), papeles que le valieron la nominación a los Oscar como mejor actor de reparto.

Junto con ello, es recordado por dar vida a Bruce Banner / Hulk en el Universo cinematográfico de Marvel como protagonista de The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Ruffalo está casado desde el año 2000 con la actriz Sunrise Coigney, con quien tiene tres hijos y reside en la ciudad de Nueva York.

En el ámbito social, el actor es un acérrimo detractor de la política de Israel en contra del pueblo palestino.