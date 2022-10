Marlen Olivari criticó duramente el feminismo: "Es puro show"

Marlen Olivari criticó el movimiento feminista y afirmó que es "puro show". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Esteban López Á 22 de octubre 2022 · 08:29 hs

La showoman, Marlen Olivari, participó del programa de Mauricio Pinilla, Fuera del Área, emitido por las pantallas de Agricultura TV y lanzó polémicos comentarios en contra del feminismo, categorizándolo como “puro show”.

“El feminismo es puro show. No se necesita ser feminista para tener éxito en la vida”, afirmó la modelo de 48 años, refiriéndose al movimiento social que las mujeres han impulsado en los últimos años. Además, agregó que "una mujer no necesita de toda esa parafernalia para ser destacada".

En la misma línea, Marlen Olivari, enfatizó que “la mujer no necesita de todo ese escándalo para poder triunfar, no. Con talento, con inteligencia y buscando el poder lograr llegar a tus metas, pero con trabajo, con trabajo es la única manera, no existe otra”.

Sus años en Morandé con Compañía

En el 2002 fue cuando Marlen Olivari llegó a Morandé con Compañía, programa conducido por Kike Morandé y que estuvo al aire por 20 temporadas, siendo en 2001 el debut oficial por las pantallas de Mega y acabando sus grabaciones en 2021.

“Fue como un renacer, un descubrimiento personal y también en televisión de todos los talentos que yo tenía, entre el teatro, que estudié y talentos que no había manejado mucho todavía o que no había desarrollado o descubierto como, la comedia”.

Al ser consultada por la relación que tiene con Kike Morandé, la también actriz y empresaria, afirmó que hasta ahora es una buena relación con el animador y con la familia de éste. Además, aclaró que “seguimos en contacto”.

La relación con Ernesto Belloni

Mauricio Pinilla, en su nueva faceta de conductor, llevó a Marlen Olivari por sus momentos más importantes en televisión y también en los distintos shows que ofrecía en compañía de Ernesto Belloni, más conocido como Che Copete. Sobre su relación con Belloni, la candidata a la alcaldía de Viña del Mar, enfatizó que es muy buena.

“Con Ernesto me llevo súper bien, de hecho también su señora va mucho a Viña del Mar, nos encontramos a veces allá. Ella también es una mujer que hace muchas causas benéficas para ayudar a las mujeres con el cáncer”, señaló la modelo.

Finalmente, afirmó que la dupla con Ernesto Belloni podría volver a los escenarios, ya que varias personas se lo han pedido.