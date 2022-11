Marlen Olivari y Ernesto Belloni vuelven con nuevo show: "Ya no estamos para sacarnos la ropa"

"Ahora hay que hacer equilibrio, lanzar un chiste de la esposa y del esposo", explicó Belloni. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 30 de noviembre 2022 · 12:06 hs

Con un espíritu renovado y que evidenciará los cambios vividos en la sociedad en los 10 años transcurridos desde la última vez que actuaron juntos, Marlen Olivari y Ernesto Belloni volverán con show realizado en el estilo café concert.

Ambos ex Morandé con Compañía llevan un tiempo trabajando en el guión y el montaje del espectáculo que presentarán durante la época estival.

Primero fue a través de las redes sociales que Marlen y Belloni confirmaron que llevaban un tiempo tirando líneas para trabajar juntos otra vez, tras una década.

“Hace tiempo que nos estábamos viendo", reconoció quien le dio vida al Che Copete.

"Nos juntábamos en esos programas de concursos -nos hemos encontrado en varios-, y lo típico: 'Hagamos algo'", reveló el comediante en entrevista con LUN.

Entonces Marlen apuntó que "la gente necesita urgente mucho humor, alegría, quiere pasarlo bien".

"El humor es muy necesario después de todo lo que nos ha pasado", complementó la modelo.

La viñamarina sostuvo que ya tienen varias fechas agendadas para su espectáculo.

"Partimos desde el 12 de enero, y estamos cerrando gran parte del verano", adelantó Marlen Olivari.

Un nuevo humor

En tanto, Ernesto Belloni asume que las cosas han cambiado mucho en estos últimos años. Así, plantea que "a la gente no le gusta esa cuestión de dejar a la mujer en ropa interior".

Por eso, su humor no irá por ese lado, aclara: "La única diferencia es que el humor ahora no pasa por la mujer, no va a pasar por la Marlen", reforzó lo dicho antes.

Explicó también que estos cambios culturales implican no "denostar a personas, nada del chiste gay ni de la esposa".

"Ahora hay que hacer equilibrio, lanzar un chiste de la esposa y del esposo", explicó su fórmula el humorista.

Más respetuosos

"El que va a ir a ver a Belloni y a la Marlen sabe a lo que va", aclara, eso sí, el comediante.

Y de pasada deja en claro que "ahora con algunas restricciones. Ya no estamos para sacarnos la ropa, eso ya no corresponde", plantea.

"Ahora, la Marlen está en su calidad de actriz y no de mujer sensual como era antes. Estamos en una parada más respetuosa con la mujer", aseguró en el cierre Ernesto Belloni.