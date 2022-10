Marlene de la Fuente reveló deudas y otros detalles en la pugna con Iván Núñez: "Es una burla, son sus hijos”

El conflicto entre Iván Núñez y su ex pareja Marlene de la Fuente se ha podido seguir públicamente por los dichos de la relacionadora pública.

08 de octubre 2022

Iván Núñez, periodista chileno de 52 años, sigue siendo tema de conversación tras las acusaciones que lanzó su ex esposa, Marlene de la Fuente. Ahora, la madre de los cuatro hijos del comunicador se refirió a las deudas y las condiciones donde viven.

Hace un par de días, Núñez se refirió a la casa donde vive Marlene de la Fuente junto a sus hijos, señalando que es una casa con “cuatro pisos, piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, 5 baños, 6 habitaciones y subterráneo”.

Pero de la Fuente salió a desmentir a su ex marido en el programa Me Late, asegurando que “yo les quiero decir que hoy la casa no tiene piscina ni jardinero, porque no hay forma de mantenerla. Además, es un inmueble que se ha inundado tres veces. Nos hemos tenido que levantar a las 2, 3 o 4 de la mañana para sacar el agua”.

En la misma línea, añadió que “mis hijos lloran derrumbados al ver la casa en el suelo, en invierno sin calefacción. Cuando Iván vivió ahí no tuvo ningún problema. Qué pena tener que separarme y que él les haga eso a sus hijos”.

Las deudas que tendría Iván Núñez

Otro punto que tocó en el programa Marlene de la Fuente fue el tema de las deudas que tendría Iván Núñez, entre las que aparece una suma considerable en materia de colegiatura, la cual superaría los 10 millones de pesos.

“Esa deuda existe, me la mandó el colegio ayer. Tengo una deuda también de casi $13 millones y hay algo también que ustedes no saben. Aquí van a conocer la verdad de las cosas”, reveló Marlene.

“Tratando judicialmente, se llegó a un acuerdo entre las abogadas por fuera donde él dice que si yo pago la mitad del colegio, él va a pagar una deuda anterior que existía de $12 millones”, enfatizó la ex mujer del periodista de TVN.

Pero, ¿qué ocurrió? Según reveló De la Fuente, “yo voy y pago $6 millones y tanto. ¿Sabe lo que hizo él? No pagó su parte... Esto es una burla, si son sus hijos”.

Sin duda este conflicto seguirá dando qué hablar.