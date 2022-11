Marlene de la Fuente y la infidelidad de Iván Núñez: "Me abrieron la puerta de la cárcel"

Para Marlene de la Fuente, en la intimidad Iván Núñez era "muy puritano". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 14 de noviembre 2022 · 09:00 hs

La ex esposa del periodista Iván Núñez, Marlene de la Fuente, afirmó que descubrir la infidelidad del rostro de TVN "fue la salida".

"Yo sentí que me abrieron la puerta de la cárcel", manifestó la comunicadora en conversación con Tonka Tomicic, en un nuevo capítulo de Tenemos que Hablar de Sexo, el nuevo programa de la animadora vía streaming por YouTube.

En la oportunidad, Marlene dio a conocer cómo fue que se enteró que su marido le había sido infiel.

Dijo que fue una tercera persona la que le mostró las evidencias irrefutables de que Iván Núñez la había engañado.

"Fui a (juntarme con) esa persona a ver las fotos solo por mis hijos. Yo dije: 'tengo cuatro hijos y uno como madre siempre protege a sus hijos'", le reveló a Tonka.

Y De la Fuente aseguró a continuación que "yo las vi y supe inmediatamente que esto se acababa".

En ese contexto, la conductora del programa le preguntó si pensó en que había algo que pudieran hacer para salvar la relación.

"No creo que iba por ahí. Nosotros no teníamos una mala relación. Nunca hubo algún problema", comenzó su respuesta Marlene de la Fuente.

Una salida

Entonces reveló que Iván "empezó a dormir arriba solo cuando fue infiel".

"Cuando fue infiel, yo supe y le dije: 'esto se acaba acá'", manifestó la comunicadora.

Fue entonces cuando la invitada al programa le confesó a Tonka que descubrir que su marido la había engañado le abrió opciones en las que no había pensado.

"Debo ser súper sincera. Yo vi esto y para mí fue la salida", indicó, y aseguró que "sentí que me abrieron la puerta de la cárcel".

"Fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que yo siento en mi corazón", le reveló Marlene a Tonka Tomicic.

En otra parte del programa, la ex del periodista de TVN dijo que "quiero ser súper honesta. Bajo ningún punto a mi me dolió eternamente, no", dijo sobre la ruptura de su matrimonio.

Y añadió: "Yo primero que todo soy mujer y en ese entonces era muy madre. Sigo siendo madre, pero en ese entonces cuando solamente tu vida gira en torno de ser madre, tú solo llegas a tener relaciones cuando hay espacios, cuando se dan los lugares", explicó Marlene sobre la vida íntima con su ex.

Para Marlene de la Fuente, en la intimidad Iván Núñez era "muy puritano... no hacía nada, era cartucho".