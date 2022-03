Martín Cárcamo y la TV post pandemia: "Viene un momento donde la entretención es protagonista"

Martín Cárcamo conversará con el "Puma" Rodríguez en el primer episodio de De Tú a Tú. CANAL 13. AGENCIA UNO

Por: Rodrigo León 06 de Marzo 2022 · 10:00 hs

Martín Cárcamo se prepara para volver al bloque prime desde este domingo con la segunda temporada del programa De Tú A Tú en Canal 13, espacio de conversación que en este nuevo ciclo expandió sus fronteras y no solamente contará con figuras nacionales sino que también internacionales. De hecho, el cantante José Luis “Puma” Rodríguez será el protagonista del primer episodio.

A días de que ello ocurra, el animador conversó con EL DÍNAMO, adelantando que el programa va a mantener el “espíritu de intimidad, de conversación más que entrevista”, donde el invitado es el protagonista.

Pero además, agregó, “hemos ampliado las fronteras al llegar a otro tipo de personajes que no están en Chile, muchos de ellos mega estrellas internacionales, muy exitosos, con trayectorias increíbles, pero que también nos abren las puertas de su casa”. Al “Puma” Rodríguez se suma también el cantante Luis Fonsi, quien también recibirá a Martín Cárcamo en su casa.

“Hemos aprovechado de descubrir sus casas, su entorno… Porque eso también habla mucho del protagonista, de cómo viven, de su decoración, de la distribución de sus muebles. El hecho de estar en otros países te habla también de la cultura de esas personas, pero también te das cuenta de que hay muchas cosas en común y que les sucede a los humanos en general día a día”, planteó.

Además, adelantó que en esta oportunidad, De Tú A Tú integrará mucho más a los familiares de los entrevistados, como sus parejas, hijos, padres, lo que generará “otro tipo de conversación que saca el foco que tengo pauteado para conversar y me abre otros temas, eso es muy bonito".

“Creo que es ampliar el espectro, viajar y que finalmente el público también viaje con nosotros”, aseveró.

Para Martín Cárcamo, esta apuesta, que regresa a un año del debut de la primera temporada, se diferencia de otros programas de conversación que existen en la televisión chilena porque “tiene una magia que es la suma de varias variables que las acabo de decir y otra que no puedo explicar, que producen que el plato final, es un plato que tenga un sabor especial”.

“El hecho de estar con las personas en su casa y estar horas, también plantearse el programa como no pretensioso, muy humano, hace que tenga un sabor final muy agradable”, agregó.

A eso sumó que el hecho de que genere conversación posterior a la emisión del programa “lo hace especial”. Siempre busqué que este programa tuviera algo de serie, como que fuera una serie de capítulos unitarios, que tuviera algo imperdible, en términos de que uno podía ir y conocer algo nuevo, eso también lo hace especial".

Herramientas y Julián Elfenbein

Además de De Tú a Tú, Martín Cárcamo desarrolló su faceta de entrevistador con Los 5 Mandamientos. A la hora de hablar de las herramientas que maneja para conversar con sus invitados, el animador entregó sus tres claves.

“Uno, trato de no ir a buscar persé la declaración, sino que conocer la historia. Dos, escuchar mucho. Tres, hay muchas horas propias de psicóloga, jajaja. Muchas horas de conversación propias que me han hecho entender la vida desde otra perspectivas y me ha hecho entender que todos tenemos una historia y que yo no soy quien para juzgarlas”, sostuvo.

En esa misma línea, explicó que a la hora de entrevistar “me paro desde un lugar que no incomoda, pero sí permite mantener el foco del programa que es conocer lo que hay detrás de la persona pública”.

De esta forma, Cárcamo fue capaz de elegir la entrevista que más lo marcó en esta nueva temporada de De Tú a Tú, haciendo énfasis en que “todas son importantes”. Sin embargo, eligió la de Julián Elfenbein porque “le tengo mucho cariño, es una persona que somos co-generacionales, partimos juntos, somos colegas, tenemos muchas cosas en común, hemos competido muchas veces pero también hemos trabajado juntos”.

“La conversación que tuve con él fue profunda, impactante, me hizo llorar y, además, es muy generoso, no solo de intimidad, sino de corazón. Le tengo un cariño y yo creo que el público se va a emocionar y va a encontrar una historia detrás que es increíble”, adelantó.

La TV y la entretención

Pese a lo complejo que fue el 2021 para muchos, Martín Cárcamo considera que fue uno de sus mejores años, principalmente por los proyectos que logró liderar.

“De Tú a Tú fue un regalo del cielo, ¡Qué Dice Chile! lo mismo. Me permite estar en formatos que me acomodan mucho. Vuelvo a mi origen que es la animación y la entretención. Después, Los 5 Mandamientos que en un principio se pensó en segunda franja, después pasamos al horario estelar y que también son horas de vuelo que me permiten irme desarrollando un oficio que hoy día es difícil de desarrollar porque no hay tantos escenarios, que es animar”, comentó.

“Creo que me he forjado en el oficio como una persona que ha ido aprendiendo en el camino y que ha ido aprendineod bajo su experiencia propia y la de las demás. Este año lo parto feliz porque estoy en dos programas”, dijo.

Además, también tuvo palabras para hablar de cómo el entretenimiento nuevamente comienza a tomar territorio en la televisión, luego de dos años donde la contingencia y la actualidad fueron las grandes protagonistas.

“Esta industria es una industria dinámica, flexible, que siempre está cambiando y variando. Obviamente la pandemia causó un remezón gigantesco, cambió las reglas del juego, es un hecho que afecta al mundo entero y trae una serie de cambios que parten desde el encierro y la salud, hasta variables económicas que afectan los presupuestos de los programas y tienen que cambiar”, indicó.

A pesar de esto, Martín Cárcamo planteó que ahora “viene un momento donde la entretención es protagonista, ya los vemos con los programas de talentos, el baile, Rojo, ahora viene El Retador, se está preparando The Voice, Yo Soy… Vuelven los grandes o los estelares de entretención”.

Pero ojo, que todo esto ocurrirá en el bloque prime porque “va a seguir mandando la actualidad y la información, sobre todo en la mañana”.