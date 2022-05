Marvel lanza los primeros adelantos de sus nuevas series Echo y She Hulk

Tanto Echo como She Hulk son protagonizadas por mujeres. MARVEL.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de mayo 2022 · 09:37 hs

Durante la tarde de este martes, Marvel dio a conocer los primeros adelantos de sus dos nuevas series que debutarán próximamente en el servicio de streaming Disney+: Echo y She Hulk.

La primera de ellas es protagonizada por Alaqua Cox, quien vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) como Maya López, luego de su debut en la serie Hawkeye como la líder Sorda de una pandilla que estaba decidida a hacer que Ronin, también conocido como Clint Barton, pagara por sus propios actos de venganza.

La historia de origen de Echo encuentra a Maya López en su ciudad natal, luego de su comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York. Debe enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas norteamericanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad para seguir adelante.

Echo también cuenta en su elenco con nombres como Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs de FX, American Gods) y Cody Lightning (¡Oye, Viktor!, Cuatro hojas al viento), con Graham Greene (1883, Goliat) y Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs de FX).

La serie Echo está programada para debutar el 2023, pero para apaciguar la espera, se dio a conocer la primera imagen:

MARVEL.

La Hulk femenina

Junto con Echo, Marvel también dio a conocer el tráiler oficial de su nueva serie She Hulk, que está programada para debutar en Disney+ el próximo 17 de agosto, protagonizada por Tatiana Maslany.

She-Hulk: Defensora de Héroes gira en torno a Jennifer Walters mientras atraviesa la complicada vida de una abogada soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del MCU, entre ellos Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong.

El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.