Anita Alvarado le recordó a Daniela Aránguiz romance de Jorge Valdivia y Angie Alvarado: "Conocí a tu marido"

12 de diciembre 2022

Anita Ester Alvarado Muñoz, conocida simplemente como Anita Alvarado, cumplió con sus palabras y pasadas las 19:00 horas de este domingo, realizó un live a través de Instagram que fue visto por más de 80 mil personas.

En la transmisión, la mujer conocida como “la geisha chilena” se lanzó sin tapujos en contra de Daniela Aránguiz y le recordó el romance que tuvo Jorge Valdivia con Angie Alvarado, cuando esta última tenía solo 17 años.

Todo esto se inició el pasado viernes cuando Alvarado en Podemos Hablar aseguró que la ex Mekano no tenía dignidad al pensar en darle una nueva oportunidad al ex futbolista.

Aránguiz, fiel a su estilo, le dedicó un mensaje en redes sociales donde le enrostró su pasado como prostituta y cuestionó la crianza de sus hijos.

El romance de Angie Alvarado y Jorge Valdivia

Más de 80 mil personas siguieron atentas a las nuevas declaraciones de Anita Alvarado en contra de Daniela Aránguiz, donde aseguró que “la Angie tenía 17 años y si estuvo con tu marido y te voy a decir... Conocí a tu marido en mi casa y fuiste gorriada”.

“Esto lo supe gracias al padre de él y gracias a mi hija, ya que el padre rogaba que mi hija estuviera con el Mago”, agregó.

Anita Alvarado detalló que su hija y Valdivia “estuvieron juntos, llegaba en un taxi para la casa, de hecho en el condominio lo conocían todos y sabían cuando llegaba el Mago”.

“Creo que no es nada atractivo, un cabro chico, una cagá chica, cuando yo lo pillé, yo venía de Santa Cruz y lo veo dentro de mi casa y pensé ¿qué pasó aquí? Y yo ahí hice que cortaran la relación... Y tu marido estaba enamorado de mi hija, enamorado hasta las patas”, relató.

Según Alvarado, Jorge Valdivia “sufrió mucho porque le lloraba a la Angie y le rogaba, y la testigo soy yo, porque yo le dije a mi hija que no, que ya no más, y no fue una vez, ellos andaban Daniela”.

“Yo no sé que le encontraba, cuando ya la Angie no quiso andar con él, porque le dijo que no más, entonces se desesperó y tu suegro fue a hablar a la casa conmigo”, aseguró.

El padre del ex futbolista le pidió a Anita Alvarado “que por favor Angie no terminara con él porque en realidad te iban a dejar Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas, porque no está enamorado de ti".

Por lo mismo, aseguró que el matrimonio de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz siguió adelante porque “Angie le dijo que no, no te dejaron y porque yo la obligué absolutamente a que no, entonces nos fue a proponer que no nos iba a faltar nada, que no denunciáramos al Mago” porque estaba con una menor de edad.