Más de un año distanciadas: Raquel Argandoña sorprendió con mensaje a Kel Calderón

Kel Calderón no ha respondido al comentario que le publicó su madre. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 21 de Febrero 2022 · 15:01 hs

Más de un año después de que se distanciaran a raíz del ataque de Nano Calderón a su padre, Raquel Argandoña protagonizó el primer acercamiento a su hija Kel Calderón.

En agosto de 2020, luego de que el joven estudiante de Derecho fuera detenido luego de acuchillar a Hernán Calderón Salinas, la influencer y su madre tomaron caminos separados. Mientras la primera respaldó al abogado, la ex panelista de Bienvenidos hizo todo para sacar a su hijo de la cárcel.

“Si, la Kel está al lado de su padre, pedirle perdón, pensé que era la mejor mamá, pero perdóname. Con ella no puedo hablar, ella no me habla desde que pasó esto, por eso yo sé que ella ve esto, pero cómo no te puedo ver hija (...) pedirle perdón por haberles fallado como padres”, dijo Argandoña en una entrevista a Bienvenidos en ese tiempo.

En noviembre de ese año, Kel Calderón se refirió por primera vez al distanciamiento con su madre. Ahí aseguró que “nunca pensé que mi madre, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí (…) Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola”.

El comentario de Raquel Argandoña a su hija

A más de un año del quiebre entre Raquel Argandoña y Kel Calderón, la primera sorprendió a todos al comentar una de las últimas publicaciones de su hija, donde se le ve posando desde Tulum, destino que eligió para pasar sus vacaciones junto a su pololo.

“Estás muy linda”, fue el escueto mensaje que le dejó la figura televisiva a la influencer en Instagram.

Hasta el momento, Calderón no se ha referido públicamente al comentario que le dejó su madre.