Matías Oviedo y cómo fue trabajar con su ex pareja Camila Hirane: "Traté de mantener la cordura"

Matías Oviedo y Camila Hirane tuvieron una relación de seis años. MEGA.

Por: Rodrigo León 17 de junio 2022 · 09:52 hs

Matías Oviedo se refirió por primera vez a cómo fue trabajar con su ex pareja, Camila Hirane, durante las grabaciones de Verdades Ocultas, luego de que en 2020 confirmaran el fin de su relación.

Seis años de relación fue la que mantuvieron los actores, donde gran parte de ella estuvieron trabajando juntos en la teleserie de Mega, donde también fueron pareja en la ficción. Sin embargo, todo se complicó con el quiebre, mientras que en pantalla de igual forma seguían juntos.

En el programa Síganme Los Buenos, Oviedo explicó que “lo que pasa es que uno se separa y después el trabajo te une… Fue un proceso. Tratábamos de llevarlo bien, porque éramos pareja en la teleserie”.

En ese sentido, recordó las recientes declaraciones de Hirane sobre el mismo tema en el podcast Con La Ayuda de mis Amikas, reconociendo que “emocionalmente fue agotado”. Ante esto, Oviedo indicó que “ella se llevaba mucho el peso de las grabaciones. Se le juntó todo y tuvo un relax. Le mandaron a coma al personaje”.

En su caso, Matías Oviedo aseguró que “traté de mantener la cordura, porque si los dos hubiésemos perdido la cordura… Tampoco es que perdió la cordura y llegaba pateando las mesas, no es así, pero es emocionalmente, algo más interno”.

“Yo traté de mantener el profesionalismo… Tratas de separar las aguas, porque si no, no te puedes separar nunca. No es como que uno dejó al otro. Lo intentamos, no anduvo y no fue fácil tomar la decisión, porque justamente estábamos todos los días juntos”, continuó.

Sobre el quiebre con Camila Hirane, Matías Oviedo reveló que “llegó un punto en que dijimos no estiremos el chicle, cada uno merece vivir una vida, y así fue. Me volví a emparejar, tuve una guagua, fui papá y cada uno con su vida”.