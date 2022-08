Matías del Río descartó vínculo con recurso de protección por su salida de Estado Nacional

Matías del Río comentó que se estaba preparando para participar de la edición del programa de este domingo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 05 de agosto 2022 · 12:40 hs

El periodista Matías del Río aclaró este viernes que no ha interpuesto ningún recurso de protección para revertir su salida del programa de debate político Estado Nacional de TVN.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el comunicador salió al paso de las informaciones que lo vinculaban con un recurso legal, el que fue presentado por el abogado y ex fiscal Pedro Orthusteguy ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya tramitación fue declarada admisible.

“Quiero aclarar que no he interpuesto, ni he solicitado a un tercero que lo haga por mi, ningún recurso de protección en contra de TVN y sus directores. No tengo relación con quien patrocina este recurso”, comentó.

Además, Del Río comentó que se estaba preparando para participar de la edición del programa de este domingo.

TVN ordena el retorno de Matías del Río

Durante el jueves el directorio de TVN ordenó el retorno del Matías del Río a la conducción de Estado Nacional, despejando los cuestionamientos que había mostrado una de sus directoras, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma (PS).

En una declaración pública, la señal estatal recalcó que “la misión pública de TVN se basa en tres principios fundamentales: autonomía, pluralismo y objetividad. En defensa de ellos, lamentamos profundamente el tono del debate que se ha generado por una decisión propia de las atribuciones de la Dirección de Prensa, y rechazamos las expresiones que apuntan a una eventual intervención o presión política”.

TVN dejó en claro que el cambio en el formato de conducción de Estado Nacional “en ningún caso obedeció a estos aspectos ni menos a una supuesta censura”.

Sin embargo, reconocieron que fue “un error en la forma en que se comunicó la medida. Somos enfáticos en asegurar que confiamos plenamente en las capacidades de todos los trabajadores de Televisión Nacional de Chile y no aceptamos las infundadas acusaciones de falta de ética hechas contra el periodista Matías del Río, de quien valoramos su profesionalismo y compromiso con TVN”.

Esto, en alusión a las palabras realizadas por la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, quien calificó a Matías del Río de “tener fallas éticas graves”.