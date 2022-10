Mauricio Isla le dedicó emotivo saludo de cumpleaños a Gala Caldirola: "Que cumplas muchos más"

Mauricio Isla publicó un emotivo saludo de cumpleaños a su ex pareja, la modelo española Gala Caldirola TWITTER

Por: Esteban López Á 16 de octubre 2022 · 09:31 hs

Gala Caldirola, la modelo española recordada por sus distintos pasos en realitys chilenos, cumplió un nuevo año de vida este sábado 15 de octubre y su ex pareja, el futbolista de Universidad Católica, Mauricio Isla, le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños Gala Caldirola que cumplas muchos más. Que pases un excelente día junto a tu familia y amigos…", escribió el lateral chileno junto a una foto que compartió donde se ve a la modelo con su hija Luz Elif. Gala compartió la publicación del padre de su pequeña y agradeció el gesto que tuvo, escribiendo “Gracias Mauro”.

Hay que recordar que la pareja decidió poner fin a su relación en 2021, pero eso no ha sido impedimento para que la relación como padres se mantenga de buena manera. De hecho, ambos han elogiado su forma de poder acompañar y educar a Luz Elif. También, constantemente se ve a ambos publicando fotografías compartiendo con la pequeña.

Saludo de Mauricio Isla a Gala CAPTURA

Gala afirmó que se siente plena en sus 30 años

Si bien en el último tiempo la modelo española Gala Caldirola ha estado en el centro de la conversación por sus distintas vinculaciones a futbolistas, entre ellos Mauricio Pinilla, ayer, en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, señaló sentirse plena a sus 30 años.

“Hoy cumplo 30 años, cambio de folio y me siento plena!!!!! Me siento feliz y en armonía con mi vida, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis virtudes y mis defectos. Recibo los 30 con una sensación maravillosa! No se imaginan lo afortunada que me siento de poder cumplir un año más!!!Gracias a todas las personas que siempre están”, escribió Gala.