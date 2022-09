Mauricio Israel anticipa "dura respuesta" a Manuel de Tezanos en Círculo Central

Mauricio Israel hablará el domingo en Círculo Central sobre Manuel de Tezanos.

Por: Rodrigo León 15 de septiembre 2022 · 11:33 hs

Mauricio Israel, periodista deportivo, habló de manera anticipada respecto a la respuesta que le tiene preparada a Manuel de Tezanos para la próxima edición del programa Círculo Central.

El pasado domingo, el conductor del espacio deportivo de TV+ se refirió brevemente a las declaraciones que le había dedicado su colega a través de YouTube.

En esa oportunidad, el ex TVN aseveró que “El Rabino”, como lo apodó, no era una persona creíble después de todos los escándalos que protagonizó.

“No tengo nada contra Rabino, no me hizo nada. Pero hueón, es el Rabino, no le puedes creer nada. ¿Por qué después de que estafó a sus amigos le vamos a creer algo, que no sea pensar que está vendiendo humo gratuitamente?”, dijo De Tezanos en esa oportunidad.

A raíz de esto, Mauricio Israel acusó a Manuel de Tezanos de no solo faltarle el respeto a él, sino que también a Felipe Bianchi por asegurar que solo confiaba en Marco Sotomayor en el panel.

“Ya me cansé. Estuve 15 años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y no defenderme. Voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario, porque me aburrieron”, afirmó, molesto, anunciando que en la próxima edición de Círculo Central se referiría en extenso al tema.

Los antecedentes que maneja Mauricio Israel

Mauricio Israel conversó con Página 7 sobre las declaraciones que le dedicará a Manuel de Tezanos en Círculo Central.

Según explicó, las declaraciones de su colega le dolieron por dos razones. “La primera, la cantidad de mentiras que dijo. Una persona que miente de manera descarada como lo hizo él, aumentando un mito en torno a mí que lleva más de 15 años. En algún momento tengo que parar esos mitos”, indicó.

“Lo segundo que me molestó profundamente es su xenofobia. Cuando habla del Rabino, lo hace de forma peyorativa. No estoy dispuesto a aguantar ataques antisemitas de nadie”, agregó.

Sobre lo que dirá este domingo, Mauricio Israel adelantó que “le voy a responder bastante duro, tal como lo prometí. Me cansé de que se siga mintiendo y engañando a la gente, creando una imagen de cosas que jamás han sucedido”.

“Voy a aportar antecedentes que la gente no conoce de Manuel de Tezanos. Se trata sobre su trabajo profesional”, remató.