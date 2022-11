Mauricio Israel desmintió a Savka Pollak por su hija: "Nunca le ha faltado nada"

"Siempre he estado expuesto a que me juzguen por 'caricaturas'", manifestó el comunicador. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 16 de noviembre 2022 · 09:50 hs

Con ganas de entregar su versión de los hechos quedó la tarde del martes el comentarista deportivo Mauricio Israel, luego del encontrón que tuvo con la periodista Savka Pollak en el programa Sígueme y Te Sigo, de TV+

Luego del tenso momento, en el que al hablar de la pensión de alimentos la presentadora de televisión le dijo que "un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho sobre este tema", el conductor del programa Círculo Central dejó el estudio en el que se realiza el programa que conduce Francisco Kaminski.

Sin embargo, luego volvió al Sígueme y Te Sigo. En ese momento, además de abordar el tenso momento que vivió con Savka Pollak, Mauricio Israel aprovechó de asegurar que es su ex pareja la que no le permite ver a su hija, pese a que él ha cumplido con sus obligaciones.

En particular, sobre su hija, el comunicador reconoció que "es cierto que la dejé abandonada, desde un punto de vista emocional".

Ratificó también que "ella me visitó en Israel y cada vez que vengo a Chile. Y este año no la he podido ver", manifestó. Y de inmediato recalcó: "No puedo ver a mi hija".

Mauricio Israel descartó dar a conocer las razones para que no pudiera ver a Sara.

"No las quiero ventilar. Las cosas que pasan en la familia, quedan ahí. Dejémoslo así", tiró la pelota al córner.

Pensión de alimentos

Fue en ese momento cuando Mauricio Israel salió al paso de las afirmaciones que había realizado Savka Pollak.

"Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija y lo digo mirando de frente a la cámara", aseveró el comentarista deportivo.

Y enfatizó que "nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá. Y nada me gustaría más que estuviese conmigo", complementó.

"Aquí se instalan temas y siempre he estado expuesto a que me juzguen por 'caricaturas'", recalcó a continuación el comunicador.

En ese sentido, volvió a apuntar a las acusaciones de la periodista y dijo que se deben a la cercanía de Savka con su ex pareja.

"Evidentemente es amiga", planteó al respecto. Y agregó que "el tema es que se instala algo, porque la madre de mi hija salió muchas veces a decir que yo no pagaba pensión, incluso demandó a mis papás", recordó.