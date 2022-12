Mauricio Israel muestra su rechazo a las disidencias sexuales: "No debemos normalizarlas. Es una moda"

“Por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad", le cuestionó Nataly Chilet. CAPTURA

Compartir











Por: Cristián Meza 01 de diciembre 2022 · 20:48 hs

Mauricio Israel está otra vez en el centro de la polémica, luego que hiciera un llamado a “no normalizar” a las personas no binarias y homosexuales, entre otras disidencias sexuales.

Y es que el comentarista deportivo aprovechó su participación en Sígueme y te sigo de TV+ para comentar unas palabras de Vale Roth, quien recordó las críticas que ha recibido por los cambios en su cuerpo.

“A mí me molestaron toda mi vida por estar tan flaca, igual yo tenía problemas. Pasé por millones de problemas alimenticios como por 12 años de mi vida… no es chistoso, me reí de nerviosa. Pero bueno, ni un extremo es bueno. Tení' que ubicarte, no tení' que opinar de los otros cuerpos. No opiní', indicó la influencer en su Instagram.

Así fue como en el panel, que también integraba Nataly Chilet, Titi García Huidobro y Andrés Baile, se conversó sobre la diversidad de los cuerpos y como, por ejemplo, la actual legislación ahora reconoce a las personas no binarias en su carnet de identidad, lo que generó el rechazo de Mauricio Israel.

“Yo creo que no debemos normalizarlo, no se puede normalizar. Me van a perdonar pero... tíldenme de conservador, de lo que quieran, pero hay ciertas cosas que nosotros estamos normalizando y que no son normalizables”, indicó el comentarista.

En esta línea, Mauricio Israel aseguró que “está de moda” ser gay o lesbiana, generando una discusión con el resto del panel, en especial con Nataly Chilet, quien sostuvo que las diversidades no deben ser invisibilizadas.

“Por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad. No podemos ser grises con ese tema. Existe diversidad sexual, hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla”, le recalcó Nataly Chilet.