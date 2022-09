Mauricio Israel responde a Manuel de Tezanos: "En Mega te hicieron pituto y en TVN te echaron por malos tratos"

"Tanto tu programita de YouTube como el de TNT están auspiciados por casas de apuestas ilegales".

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de septiembre 2022 · 10:48 hs

Mauricio Israel aprovechó la última edición del programa Círculo Central y disparar con todo contra Manuel de Tezanos.

Todo se originó cuando el rostro de TNT Sports tuvo palabras poco afortunadas para Israel, recordando sus problemas judiciales.

“Nada contra el Rabino. No me hizo nada. Pero hueón: es el Rabino. No puedes creerle nada. ¿Por qué después de que estafó a sus amigos le vamos a creer algo al Rabino, que no sea pensar que está vendiendo humo gratuitamente?”, declaró en su momento De Tezanos.

Ante esto, Mauricio Israel sacó a colación varios episodios de la vida laboral del periodista, asegurando que "recuerdo cómo llegaste a Mega, llegaste porque tenías un tío que hizo el pituto para que pudieras entrar”.

“No trabajé contigo, no puedes repetir las estupideces de que jugaba al solitario y no veía los partidos. No hubiera estado 40 años en radio y televisión, alguien se habría dado cuenta”, indicó.

Israel agregó que "te fuiste de Mega porque no duraste nada, a mi oficina nunca entraste, nunca trabajamos juntos. Duraste un año, y todos sabemos cómo saliste de Mega”.

Sobre su paso por TVN, apuntó que "pasaste sin pena ni gloria, estuviste tres años y te echaron por tus malos tratos, mala persona, mal compañero de trabajo”.

“¿Cuándo has tenido fama? Solamente cuando has basureado… basureaste a tu pareja y te hiciste famoso. Resulta que ahora tienes un programa en YouTube, y esto que dijiste fue hace un mes. Si yo no lo hubiera recogido, nadie se habría enterado”, argumentó.

Para cerrar, Mauricio Israel cuestionó los vínculos con las casas de apuestas de Manuel de Tezanos.

“¿Puedes hablar de los vínculos que tienen los representantes con las casas de apuestas ilegales? ¿Puedes invitar a Ciper para que vaya a tu programa a hablar de eso? ¿Tienes libertad editorial para hablar de cosas ilegales o tienes tus manos sucias?, porque tanto tu programita de YouTube como el de TNT están auspiciados por casas de apuestas ilegales. En este programa, nosotros tenemos las manos limpias”, sentenció.