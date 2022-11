Mauricio Israel respondió a Marisol Gálvez y tuvo duro encontrón con Nataly Chilet

"Yo ya dije mi verdad", aseguró el comunicador. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de noviembre 2022

"Como papá hago el mayor esfuerzo para mi hija tenga todas sus necesarias básicas cubiertas", aseguró Mauricio Israel durante su visita al programa Sígueme y Te Sigo, de TV+, donde protagonizó un durísimo cruce con la panelista Nataly Chilet.

El conductor de Círculo Central desmintió que por su culpa hayan embargado a la mamá de su hija, Marisol Gálvez: "Si yo no estaba casado con ella, ¿qué le podían ir a embargar a ella de mí?", preguntó.

Sobre su hija Sara, dijo que "ella fue a Israel a verme y pasaron cosas muy tristes. Después de que ella se fue, supe que ella (Marisol) intentó poner una denuncia por violencia intrafamiliar en Israel que no prosperó", planteó el comunicador, quien admitió que no ha visto a su hija desde que regresó a Chile.

El cruce con Nataly Chilet

Por otra parte, y aunque aseveró que "yo a todos los invitados que vienen al programa los respeto muchísimo", la panelista del Sígueme y Te Sigo, Nataly Chilet, no dudó en contarle a Mauricio Israel que mientras él exponía sus argumentos, ella estaba chateando en vivo con Marisol Gálvez.

Así, la periodista sostuvo que "Marisol me dice que me va a mandar un audio. Obviamente, tengo que revisarlo antes de mostrarlo al aire. Es importante también tener su versión", planteó Chilet.

No obstante, la idea no le agradó en lo absoluto al comentarista deportivo. "Mira, ¿sabes qué? Es súper delicado este tema, Naty. Yo prefiero que no salga ningún audio", manifestó el invitado al programa.

"Me comenta que tu hija también está viendo el programa. Te lo cuento para que lo tengas en cuenta", comentó por su parte la ex Miss Chile.

"Mi verdad"

En este contexto el ambiente comenzó a subir de temperatura y las cosas estuvieron a punto de salirse de control cuando la periodista leyó un nuevo mensaje de la mamá de Sara.

"El audio ya lo envié a la producción, ella autoriza a exponerlo. Es una decisión que no pasa por mí, sino que por la dirección", le planteó Nataly Chilet a Mauricio Israel.

"Ella asegura que siempre instó a que Mauricio se juntara con su hija. Me pone: 'El que nos ayudó por muchos años fue Andrés Numhauser, mi ex pololo. Yo no me hice conocida por Mauricio, yo trabajé muchos años con Nicolás Quesille y Cristián Mason...'", leyó el mensaje la panelista del programa de TV+.

Ante estas palabras Mauricio Israel lanzó un "já" e hizo el ademán de levantarse de su asiento para retirarse del estudio. Sin embargo, al final decidió quedarse. "Ya... no, por favor", se escuchó en el audio.

Luego, Mauricio Israel aseguró que él no iba a "refutar absolutamente nada de lo que está diciendo Marisol".

"Yo ya dije mi verdad", cerró el tema el comunicador.