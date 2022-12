Mauricio Israel se fue con todo contra Marcelo Ríos: "No tiene códigos"

"No le debo nada, así que me importa un rábano lo que él diga", sostuvo Israel sobre el Chino Ríos. Archivo.

07 de diciembre 2022

El comentarista deportivo Mauricio Israel recodó su amistad con el ex tenista Marcelo Ríos y reveló el motivo del distanciamiento con el ex número uno del mundo, afirmando que el Chino "no tiene códigos" y que "no está ni ahí con la amistad".

El comunicador y conductor de Círculo Central acudió como invitado al programa Sígueme y Te Sigo, en TV+, donde reveló situaciones hasta ahora desconocidas no sólo de su vínculo con Marcelo Ríos, sino también con Kenita Larraín.

Mauricio Israel habló del tema precisamente a raíz de la comentada foto que la ex del tenista subió a su cuenta de Instagram, en la que se la ve bañándose en bikini en una piscina.

Esa imagen le hizo recordar al invitado que en un momento Marcelo Ríos le pidió ayuda para volver con Kenita Larraín, instancia que le sirvió a él para conocer a la modelo en persona.

Pero más allá de ese recuerdo en particular, el comunicador se encargó de enfatizar de inmediato que eso fue antes, que el tenista es "una persona a quien yo le tenía mucho aprecio, le tenía... antes le tenía aprecio", recalcó para dejar en claro que eso es pasado.

Mintió

Era esperable que lo dicho por Israel despertara la curiosidad de los panelistas del Sígueme y Te Sigo, por lo que le pidieron que ahondara en el asunto.

Así, el comentarista deportivo explicó que el quiebre en la amistad se produjo porque "Marcelo no le tiene aprecio a nadie".

"Entonces, yo tampoco le tengo aprecio a él", complementó el conductor de Círculo Central.

De acuerdo a lo manifestado por el comunicador, Marcelo Ríos "habló y mintió. Se tiró en contra mía innecesariamente"

"Yo, la verdad es que no le debo nada, así que me importa un rábano lo que él diga", sostuvo a continuación Mauricio Israel.

Para contextualizar el asunto, reveló que "mi relación con Marcelo partió cuando yo defendí la situación en los Juegos Olímpicos, cuando él no quiso ser abanderado porque no le dieron entradas a sus papás".

Contó que luego "me invitó a su matrimonio con Giuliana. Yo fui y ahí partió la relación", complementó.

El quiebre

Un vínculo que se quebró para siempre. "Yo la última vez que lo vi fue en Colombia, en una copa Davis en Medellín, donde él no me saludó. Me llamó la atención que no me saludara. Yo tampoco hice muchos intentos", contó.

Según él, luego el ex tenista mintió sobre lo que había ocurrido en aquella ocasión.

"No creo que se haya enojado. Él dispara nomás, porque para él la amistad no es un valor. Él no está ni ahí con la amistad", aseguró Mauricio Israel

"Yo podría contar muchas más cosas, pero no las voy a contar por respeto a su familia", manifestó más adelante, y enfatizó que aunque Marcelo Ríos "no tiene códigos, yo los tengo".