Mauricio Medina descarta la vuelta de Dinamita Show: "Estoy cansado que me quieran juntar con El Flaco"

Por: Cristián Meza 27 de Febrero 2022 · 15:52 hs

Mauricio Medina, más conocido como El Indio, descartó el retorno del dúo Dinamita Show, luego de las últimas declaraciones de Paul Vásquez, quien apuntó a que estaba dispuesto a un reencuentro, pero con “ciertas condiciones”.

El comediante se valió de redes sociales para dejar en claro que "me aburrí, ya estoy cansado de que me quieran juntar con El Flaco. Amigos, familiares y público en general, ¡no nos volveremos a juntar!”.

Entre las razones para no volver a trabajar con Vásquez, está que "acusó a mi mujer injustamente y no pidió ni disculpas. Todo el que me conoce bien sabe la verdad”.

Junto con ello, Mauricio Medina aseguró que está abocado a una serie de proyectos personales vinculados con la comedia.

“Tengo un presente distinto y ese presente se llama Iglú, mi compañía y taller de comedia. Estoy haciendo una película y ahora la maratón de comedia”, agregó.

No obstante, agradeció el cariño de los fans de Dinamita Show, señalando: "Gracias por todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran a diario, pero amigos no pretendo volver con El Flaco. Muchas gracias”.

Las palabras de El Indio responden a lo señalado por Vásquez en la última edición de La Divina Comida de CHV, donde se planteó a una eventual reunión con su ahora ex compañero, pero con una condición.

“Que su mujer no esté en el camarín, que ella no tenga nada que ver con Dinamita Show y que volvamos a ser lo que éramos antes: El Flaco y El Indio, nadie más“, precisó.

Si esto no llegase a ocurrir, deberían tener “un camarín aparte”, pero “hay que ver si el loco (Medina) lo acepta”.

El Flaco indicó que “yo quiero seguir educando a mis hijos y tener los recursos para seguir sacándolos adelante, ahora que tengo dos nietos. Y si eso depende de que yo vaya con Dinamita Show, maravilloso“.

“Yo nunca he cerrado las puertas a Dinamita Show y sería bonito para el público”, cerró.