Mauricio Medina respondió a mensajes que ofrecen ayuda en redes sociales: "Esta vez que sea real"

Por: Juan Pablo Ernst 01 de diciembre 2022 · 12:09 hs

Nada de fácil la está pasando el humorista Mauricio Medina, el Indio de Dinamita Show, luego de que le amputaran un dedo del pie debido a la diabetes y que decidiera irse de Santiago para vivir una vida más relajada.

El ex compañero de Paul Vásquez ya puso en arriendo el departamento en el que vive a través de diversos canales, como sus propias redes sociales.

Así, en su cuenta de Instagram se observa un video en el que describe la vivienda como un "departamento de dos piezas y un baño. Cocina, terraza y un amplio patio", detalla, y apunta que estará disponible "desde el 15 de diciembre".

No obstante, Mauricio Medina también utilizó otra red social para hablarles a quienes le han ofrecido ayuda debido a la delicada situación que está viviendo.

De esta forma, el ex Indio se refirió a algunas muestras de apoyo que le han entregado, pero que en el fondo no han pasado de ser declaraciones de buenas intenciones y nada más.

Por ello, no dudó en publicar en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido a estas personas.

"Amigos, no me digan más 'lo que necesites' solo para quedar bien. Esta vez que sea real. Gracias", posteó Mauricio Medina.

El Indio se va

Cabe recordar que hace unos días el comediante ratificó que se irá de Santiago a vivir a un lugar más tranquilo.

"Tengo un par de show más, pero les anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado", indicó en la ocasión.

"Voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora", anunció a través de un live por su cuenta de Instagram.

"Y para que no pregunten más, no, no voy a volver con el Flaco" recalcó Mauricio Medina.

"Es difícil tomar esta decisión, pero la pensé harto. Hay que dar un paso al costado. Formé a varios humoristas y ellos serán el futuro del humor en este país", aseguró en aquella oportunidad.