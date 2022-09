Mauricio Pesutic reveló la pensión que recibe y que no ha sido llamado a nuevas teleseries

"Son 45 años trabajando, y que de repente no puedas ejercer tu oficio, eso es lo que es lo más complejo para uno", reconoció Pesutic, Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 22 de septiembre 2022 · 09:06 hs

Con 44 teleseries en en su trayectoria profesional, el actor Mauricio Pesutic es uno de los rostros más reconocibles de la televisión chilena y, sin embargo, hoy nadie lo llama para ofrecerle trabajo en las producciones nacionales.

A este presente sin poder ejercer el oficio que ama, el papá de Simón Pesutic suma la realidad de estar viviendo de sus ahorros, pues en su condición de jubilado recibe una pensión bajísima, según le reveló a Eduardo Fuentes en un nuevo capítulo de Buenas Noches a Todos, por las pantallas de TVN.

Precisamente en la estación televisiva donde dio vida a algunos de sus personajes más recordados, el actor se refirió a su prolongada ausencia de las teleseries chilenas.

"No me han llamado", fue la explicación que entregó Mauricio Pesutic cuando su interlocutor le preguntó al respecto.

En la distendida conversación, el también director de teatro habló de los años en que era parte permanente de las teleseries de TVN.

El mercado cambió

"Tengo que decir que en este canal estuve contratado anualmente. Tuve el privilegio de estar en ese caso, pero eso se terminó hace tiempo", reflexionó al respecto.

Y luego precisó que "el mercado cambió, y no he tenido oportunidad" de continuar desarrollando su oficio en las pantallas de televisión.

Sin embargo, no sólo su vocación actoral es la que la pasa mal con este alejamiento involuntario de las producciones nacionales, sino que el bolsillo también se ve perjudicado.

Jubilado

"Estoy viviendo de algunos ahorros, porque yo estoy jubilado", le contó Mauricio Pesutic a Eduardo Fuentes.

Y de inmediato le reveló, con una sonrisa amarga en la boca, que "gano 210 lucas".

"Me mantengo con eso y estoy gastando, pero te afecta económicamente", reconoció el actor.

En ese sentido, el actor dijo que "no entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones. Yo bien tengo los ahorros y puedo ir jugando pero, ¿ellos viven de allegados?, porque ni para un arriendo alcanza"

Pese a lo duro que es el tema económico, para él "te afecta más (estar) sin hacer el oficio de uno, es doloroso", recalcó a continuación.

Mauricio Pesutic ahondó durante la conversación en lo que significa para él no estar trabajando en lo que le gusta.

"Son 45 años trabajando, y que de repente no puedas ejercer tu oficio, eso es lo que es lo más complejo para uno. Eso es lo más jodido, no poder hacer lo que te gusta y en el entendido lo hago más o menos bien, porque yo he hecho 44 teleseries", recalcó.

"A esta altura no hago mucho movimiento, espero que se acuerden", dijo el actor sobre la posibilidad de volver a una teleserie.

"He pegado un par de telefonazos, pero como que no han funcionado", concluyó Mauricio Pesutic.