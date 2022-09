Mauricio Pinilla dejará Buen Finde tras la salida de Karen Doggenweiler

Mauricio Pinilla condujo Buen Finde y Zona de Encuentro junto a Karen Doggenweiler. TVN.

Por: Rodrigo León 27 de septiembre 2022 · 11:52 hs

Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, ex futbolista y actual animador de televisión, dejará el matinal Buen Finde de TVN dentro de los próximos días.

La decisión radica principalmente es que con la salida de Karen Doggenweiler, quien vivió su último programa el pasado sábado, el canal busca optar por una dupla de animadores en el espacio.

Así, Pinilla se mantendrá en la conducción hasta que Paulina Alvarado regrese de sus vacaciones, quedándose con Gino Costa en la animación.

Mauricio Pinilla, por su parte, continuará siendo rostro de TVN y una vez que abandone Buen Finde, asumirá nuevos roles en el Área Deportiva de la estación.

Uno de los eventos que cubrirá prontamente el ex futbolista serán los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, donde compartirá roles con nombres como los periodistas Gustavo Huerta y Fernando Tapia.

A este evento se sumarán otros a futuro como el Mundial de Qatar 2022 y los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuyos derechos son de TVN.

El mensaje que le dedicó Mauricio Pinilla a Karen Doggenweiler

Mauricio Pinilla arribó el año pasado TVN, donde rápidamente hizo dupla con Karen Doggenweiler, convirtiéndose en una de las parejas fuertes de la estación.

Ambos encabezaron el espacio cultural Zona de Encuentro y posteriormente sumaron Buen Finde, programa en el que la animadora se despidió de TVN el pasado sábado.

A raíz de todo este trabajo en conjunto es que la renuncia de Doggenweiler al canal público golpeó a Mauricio Pinilla y así quedó en evidencia durante la transmisión.

“La verdad es que me recuerdo el primer día en que pisé este canal. En la primera reunión donde me ofrecieron participar en el programa Zona de Encuentro junto a ti. Me diste ese abrazo, primer brazo, sin conocerme. Como que fueses una amiga de toda la vida”, dijo el ex futbolista.

Con lágrimas en los ojos, Mauricio Pinilla aseguró que “me diste la bienvenida, me abrazaste, me educaste, me enseñaste, con toda tu humildad, con todas tus capacidades, con todo el corazón que siempre entregas”.