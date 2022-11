Mauricio Pinilla desmintió rumores y confirmó que sigue en TVN hasta fines de 2023

Mauricio Pinilla actualmente está enfocado en proyectos del Área Deportiva de TVN. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 08 de noviembre 2022 · 11:11 hs

Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, ex futbolista y actual animador de televisión, enfrentó los rumores de una posible salida de TVN a fines de año.

En el programa Que Te Lo Digo, el periodista Luis Sandoval aseguró que el ex conductor de Buen Finde finaliza su contrato en diciembre y no sería renovado.

“Tendría contrato hasta diciembre de este año. Me dicen que el canal no le ve nuevas posibilidades, nuevos proyectos, por lo menos en el lado de la entretención”, expuso.

En esa misma línea, Sandoval sostuvo que “todos los escándalos le pasaron la cuenta y ahora, hasta el momento, el canal no le renovaría el contrato porque no tiene proyectos para desarrollar”.

Según el ex panelista de Me Late, lo único que podría salvar a Mauricio Pinilla de no salir de TVN es que el Área Deportiva “lo pudiese rescatar” pero esto “sería con otras condiciones, no le pagarían el sueldo suculento, sería sueldo de comentarista deportivo”.

Mauricio Pinilla sigue en TVN

Ante las declaraciones del periodista Luis Sandoval en Que Te Lo Digo, durante la tarde del lunes Mauricio Pinilla se valió de su cuenta de Twitter para salir a desmentir los rumores sobre su futuro en TVN.

“He leído algunas noticias sobre mi continuidad en TVN. La verdad es que estoy muy contento en mi canal”, expresó el ex futbolista.

Además, Pinilla aseguró que “mi contrato expira en diciembre 2023” y que “se vienen nuevos proyectos muy bonitos”.

Desde su llegada a TVN, Mauricio Pinilla estuvo a cargo del programa cultural Zona de Encuentro y el matinal Buen Finde.