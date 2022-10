Mauricio Pinilla se despidió de Buen Finde: "Todo lo que he hecho, lo he hecho del corazón"

Mauricio Pinilla continuará siendo rostro del canal público. TVN.

Por: Rodrigo León 01 de octubre 2022 · 16:35 hs

Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, ex futbolista y animador de televisión, se despidió este sábado del matinal Buen Finde de TVN, tal y como se informó durante la semana.

El ex jugador de la Universidad de Chile sale del programa, para darle el paso a la conducción a Gino Costa y Paulina Alvarado, a una semana de la despedida a Karen Doggenweiler.

Cerca de las 13:00 horas, Pinilla se tomó unos minutos para lo que sería su última intervención en el programa.

“Todos los días aprendí algo nuevo, soy muy receptivo, este programa nació con la intención de poder conectarse con ustedes, nació con la intención de poder hacerlo partícipe de esta televisión más sana, más limpia”, comenzó señalando.

En ese sentido, Mauricio Pinilla dijo que Buen Finde “nos abrió las puertas de sus casas, nos abrieron sus corazones. Nosotros con todo el cariño intentamos hacer lo mejor posible para que tengan una mañana distinta después de tantos temas complejos como la pandemia, estallido social, los temas políticos”.

En la instancia, además, aprovechó de hacer un mea culpa. “Podemos cometer errores, somos seres humanos, si alguna vez se sintió afectado, le mando disculpas. Todo lo que he hecho, lo he hecho del corazón, todo me ha nacido de acá desde el alma”, dijo.

“Les mando un beso gigante, muchas gracias por todo el cariño que nos entregan”, añadió.

El equipo de Buen Finde le regaló a Mauricio Pinilla una camiseta con su nombre en su despedida. “Me llevo esta camiseta maravillosa, camiseteado de por vida con Buen Finde, porque la verdad que este programa me entregó muchas satisfacciones. Muchas gracias, los quiero mucho”, cerró.

El futuro de Mauricio Pinilla en TVN

Tras su salida de Buen Finde, Mauricio Pinilla se concentrará en diversos eventos deportivos que tiene programado emitir TVN.

Entre ellos se encuentra los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y los Panamericanos Santiago 2023.