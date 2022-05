Máximo Menem Bolocco por la herencia de su padre: "Que pase lo que tenga que pasar"

Máximo Menem fue consultado sobre la herencia de su padre en medio de un evento capitalino. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de mayo 2022 · 16:38 hs

Máximo Menem Bolocco se refirió por primera vez a la polémica que envuelve la herencia de su padre, el fallecido ex presidente Carlos Menem, luego de que se denunciaran irregularidades en el proceso.

A fines de marzo, el portal Perfil informó que el abogado de Carlos Nair Menem, Alejandro Cipolla, denunció que Zulemita Menem había acaparado el patrimonio de su padre, por lo que pidió esclarecer la situación.

Esto, además, estaría provocando que Neir Menem, su nieta y a Máximo Menem estarían quedando fuera del reparto. Además, se acusaron de extrañas transferencias que habría hecho Carlos Menem a su hija, las que incluyen propiedades, dinero en efectivo y obras de arte.

“Lo llamativo de esto es que se presentó un testamento donde Carlos coloca en mejor posicionamiento solo a Zulema (...) Todas las propiedades que tuvo Carlos Menem son de Zulemita Menem”, explicó Cipolla.

El abogado aseguró que Zulema Menem ha sido notificada en varias oportunidades, sin respuesta alguna, por lo que podría ser sancionada.

Además, recalcó que la legislación trasandina postula que “a raíz de la modificación del Código Civil en el año 2015, se estableció como límite que uno puede donar un 33% como máximo a uno de los herederos”.

¿Qué dijo Máximo Menem Bolocco al respecto?

El portal Tiempo X conversó en exclusiva con Máximo Menem Bolocco en medio de un evento realizado en el Open Kennedy esta semana, revelando que comenzó a involucrarse en el proceso de herencia de su padre.

Allí, el adolescente declaró que “yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar”.

Aún así, el hijo de Cecilia Bolocco toma distancia de los conflictos familiares que ha generado todo el proceso en Argentina.

“Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, aseveró, dejando por cerrado el tema.