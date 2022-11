Máximo Menem defiende a Cecilia Bolocco: "La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar"

Máximo Menem disparó que Cecilia Bolocco esté presente en las portadas por este tipo de polémicas y no por la labor de su fundación. CAPTURA

Compartir











Por: Cristián Meza 26 de noviembre 2022 · 16:36 hs

Máximo Menem Bolocco salió al paso de los cuestionamientos recibidos por su madre Cecilia Bolocco, tras sus comentarios sobre las tallas grandes.

Y es que en un Live de Instagram, la ex Miss Universo instó a quienes buscaban ropa XXL “a comer menos”.

"Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no. Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no cierto mis preciosos hombres que están ahí?”, sostuvo Cecilia Bolocco.

Esto hizo que la también animadora de TV fuera blanco de críticas por parte de Monserrat Alvarez, la influencer Antonia Larraín y Patricia Maldonado, entre otras.

Ante esto, Máximo Menem se valió de las redes sociales para defender a su mamá, indicando que "me di cuenta de la ignorancia, odio y rabia de alguna gente. Hablar mal de alguien hace mal, y incluso peor para el que lo dice”.

“Antes de comentar, contextualice, infórmese, lea y no se deje llevar por la opinión popular. Hablar sin saber demuestra la ignorancia y la falta de respeto de algunos”, agregó el joven, indicando que ”le deseo lo mejor a los que odian, no quieren y los que hablan sin saber. Les hace falta corazón".

Máximo Menem disparó que Cecilia Bolocco esté presente en las portadas por este tipo de polémicas y no por la labor de su fundación.

“También aprovecho de comentar que me da una pena inmensa que se viralice un mensaje estúpido que salió de una broma (las miles que le hacen a mi mamá) de las cuales siempre se ríen, y que no se viralice la inmensa labor que hace con respecto a nuestro país”, detalló Máximo Menem, por lo que instó a que “difundamos el bien, no el mal”.