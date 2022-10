Mayte Rodríguez reveló cómo conoció a su pareja y padre de su hijo Galo

Mayte Rodríguez junto a Camilo Figueroa se convirtieron en padres de Galo. CANAL 13.

24 de octubre 2022

Mayte Andrea Rodríguez Arregui, actriz chilena, fue la protagonista del primer episodio del programa Todo Por Ti, conducido por Cecilia Bolocco, donde famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

En conversación con la animadora, la hija de Carolina Arregui se refirió por primera vez a su relación con Camilo Figueroa, su pareja y padre de su hijo Galo, entregando detalles inéditos de lo que fue el primer acercamiento de ambos.

“Lo conocí por el restaurant. Él es empresario gastronómico y cuando abrió su restaurant, me lo presentó una amiga… ¡Ni nos miramos!”, reconoció.

Sin embargo, continuó Mayte Rodríguez, “después en la pandemia, en Maitencillo no estaban las reglas de salir a la calle, en la primera pandemia, ahí me lo topé, él regando las plantas de afuera del restaurant”, relató y señaló que le dijo “Oye, a ver si un día nos vemos, si nos juntamos, (y) nos volvimos a topar en otra ocasión y ahí enganchamos”.

“Fui más yo la que se acercó”

Consultada qué le gustó de él, Rodríguez reveló que le llamó la atención lo “misterioso, muy callado y tímido” que era. “Me saltó la duda de querer conocerlo un poco más”, indicó, agregando que “creo que fui más yo la que que se acercó”.

"Es una muy linda persona. Al conocerlo me di cuenta que teníamos valores e historias de infancia muy parecidas” y que también la marcó y gustó mucho “alguien que me acepte como soy, con todo lo que vengo, con lo bueno, con lo malo, y que en base a eso uno vaya cambiando porque uno quiera, no porque tenga (que hacerlo)”.

Por último, Mayte Rodríguez destacó que para ella es clave “acompañarse con el otro” y eso lo encontró en Camilo Figueroa.