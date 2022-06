Me Robaste El Corazón: Mega pone fecha de estreno a su nueva teleserie turca

Me Robaste El Corazón es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. MEGA.

Por: Rodrigo León 24 de junio 2022 · 13:06 hs

En los últimos días Mega estreno su nueva teleserie Hasta Encontrarte en el horario diurno y ahora se apronta a un nuevo debut en su pantalla: la teleserie turca llamada Me Robaste El Corazón.

A partir del próximo 28 de junio, la apuesta otomana se tomará el horario vespertino, previo a un nuevo episodio de La Ley de Baltazar.

Me Robaste El Corazón debutó en julio de 2020 en Turquía generando una gran expectación entre los fanáticos de las teleseries turcas por la historia de Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura, quien quedó huérfana a temprana edad, y sueña con ser una profesional paisajista.

Todo parece ir bien en la vida de Eda, incluso había tenido la oportunidad de irse de intercambio a Italia. Sin embargo, de un momento a otro le cancelan el beneficio que le permitía pagar la beca universitaria, por lo cual queda sin la posibilidad de terminar sus estudios.

En la búsqueda de respuestas, la joven culpa a uno de los financistas principales de la beca, Serkan Borat, un conocido empresario, quien es famoso por ser uno de los solteros más codiciados de Turquía.

Así es como la vida de Eda y Serkan se cruzan y, tras un confuso hecho, ambos comienzan a fingir que se encuentran comprometidos antes los ojos de todo el mundo.

La teleserie Me Robaste El Corazón, o Love Is In The Air como es conocida en el resto del mundo es protagonizada por la actriz, Hande Erçel quien da vida a Eda Yildiz. A esta artista ya la hemos visto en otras producciones como Las Hijas del Sol y El Amor No Entiende De Palabras.

Además, cuenta con la participación del actor Kerem Bürsin, a quien anteriormente pudimos ver en la teleserie de Puerto Estambul, novela turca que también fue transmitida por Mega.