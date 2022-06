Me Robaste El Corazón: dónde ver en streaming la nueva teleserie turca que estrenó Mega

La teleserie Me Robaste El Corazón es conocida internacionalmente como Love Is In The Air. MEGA.

Compartir











Por: Rodrigo León 29 de junio 2022 · 09:35 hs

Me Robaste El Corazón es el nombre de la teleserie turca que Mega estrenó en horario vespertino durante este martes, en reemplazo de Si Yo Fuera Rico.

La historia de esta nueva producción, que debutó en julio de 2020 en Turquía, sigue a Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura, quien quedó huérfana a temprana edad y sueña con ser una profesional paisajista.

Todo parece ir bien en su vida, incluso había tenido la oportunidad de irse de intercambio a Italia. Sin embargo, de un momento a otro, el beneficio que le permitía pagar esta beca universitaria es cancelado, quedando sin la posibilidad de terminar sus estudios.

Ante esta situación, Eda decide iniciar la búsqueda de respuestas a lo ocurrido, llegando hasta uno de los principales financistas de la beca: Serkan Borat, un conocido empresario, famosos por ser uno de los solteros más codiciados de Turquía.

Tras conocerse, Borat le ofrece un trato a Yildiz: pasar dos meses junto a él fingiendo ser su prometida. De aceptar, él se encargará de pagar todos sus estudios para que logre convertirse en la arquitecta paisajista que sueña ser.

La teleserie Me Robaste El Corazón será emitida de lunes a viernes a las 19:00 horas. Pero, para quienes no tienen la opción de verla en televisión, también es posible verla en streaming.

¿Dónde ver Me Robaste El Corazón en streaming?

Además de Mega, la teleserie Me Robaste El Corazón, conocida internacionalmente como Love Is In The Aire, también es posible encontrarla en la plataforma de streaming HBO Max.

Allí, además, se ha convertido en el título más visto, superando a otras series como Euphoria o Game of Thrones.

En dicho servicio es posible encontrar los 75 capítulos de la producción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, con una duración entre 40 y 45 minutos.