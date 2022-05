"Me abofeteó sin ninguna razón": Amber Heard relató episodios de violencia de Johnny Depp

Amber dijo que en su relación Johnny Depp fue cada vez más violento y que después de golpearla le pidió perdón. FOTO: Instagram Amber Heard.

06 de Mayo 2022

Un crudo testimonio, en el que relató episodios de violencia física, verbal y sicológica por parte del actor Johnny Depp en su contra, entregó Amber Heard en su primera declaración en el tribunal de Fairfax, Virginia, en el marco del mediático juicio que la enfrenta a su ex esposo.

En la ocasión, la actriz se mostró frágil y en varias ocasiones de su relato se quebró y rompió en llanto, mientras que el protagonista de Piratas del Caribe, presente en la sala, intentó evitar el contacto visual con ella, según reportaron las agencias internacionales de noticias recogidas por emol.com.

"Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí", dijo de entrada Amber, recordando que todo comenzó con el artículo en que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" a manos de Depp, y que fue publicado en el diario The Washington Post, en 2018.

Tras confirmar que le resultaba tremendamente doloroso tener que revivir los episodios de violencia que vivió junto al actor, Heard, de 36 años, relató algunas de las situaciones en que su exesposo la agredió.

Tras describir a Depp, de 58 años, como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas, la actriz detalló varios momentos en los que, supuestamente, Johnny la golpeó, amenazó y hasta llegó a abusar sexualmente de ella.

"Me dijo que podía matarme"

Según la actriz, durante un viaje a Bahamas Depp le recriminó que hubiera hablado de sus problemas de adicción al alcohol y las drogas con sus hijos, también presentes en el viaje.

"Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza", indicó Heard, quien rompió a llorar en varias ocasiones.

La actriz también describió la primera vez que Depp supuestamente la golpeó, una noche en su departamento, después de que ella se riera de un tatuaje suyo.

"Nunca lo olvidaré, cambió mi vida", afirmó. Dijo que "me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que él también empezaría a reírse". Pero Depp le respondió: "¿Crees que es tan gracioso?, ¿crees que eres una perra graciosa?". Y agregó: "Me abofeteó sin ninguna razón".

A continuación, sin embargo, el actor le agarró las manos y le aseguró: "Nunca volveré a hacer eso, lo siento mucho, cariño. Pensé que había guardado al monstruo".

"Ojalá hubiera sido capaz de irme, pero no lo hice", aseguró Amber, quien añadió que a partir de ese momento todo se puso peor y Depp se comportó cada vez de manera más violenta, llegando incluso a introducir una botella de cristal y a buscar droga en sus partes íntimas.