"Me da lo mismo...": el descargo de Neme tras marcha en la ex Posta Central

Por: Juan Pablo Ernst 09 de mayo 2022 · 12:59 hs

Molesto, pero sereno, se mostró el conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, cuando decidió tomarse unos minutos fuera de pauta para entregar su opinión respecto de las persistentes movilizaciones que han ocurrido en los últimos días en la Región Metropolitana.

De hecho, el periodista abordó en particular a lo ocurrido el pasado viernes en las afueras de la ex Posta Central, que generó enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, y que culminó con saqueos y detenidos.

"No podemos persistir en la ceguera. Un acuerdo político es muy importante, el tema de la seguridad no puede tener color político. Pero también la ciudadanía tiene que tener la capacidad de generar un acuerdo, no seguir transformando a las víctimas en victimarios o a los victimarios en víctimas", sostuvo el periodista.

"El entorno a la Posta Central era un verdadero desastre. Quemar, abrir la posibilidad de una barricada cerca del hospital... ¡No! Y a mí me da lo mismo que me troleen, que (me digan) el facho... No, no voy a avalar que se haga quemas a metros de un centro asistencial", dijo enfático José Antonio Neme.

Fin no justifica los medios

En la ocasión el rostro de Mega fue claro en sostener que "el fin no justifica los medios".

"Insisto. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera de La Victoria la semana pasada: la barricada no es admisible, no es admisible en el sur por los camioneros. No, no es admisible bajo ningún punto de vista", recalcó el conductor del Mucho Gusto.

En ese mismo sentido, Neme aseveró que "no puedo, por ese deseo de expresarme, invadir tu radio. No puedo no dejarte ir a un lugar, hacer que bailes para que pases. No se puede".

"Y ahí el Estado, con su legítima capacidad de coerción, tiene que entrar a hacer su trabajo", manifestó.