"Me da risa": Pamela Díaz despejó rumores por posible romance con Esteban Paredes

Pamela Díaz aclaró que con Esteban Paredes son amigos y descartó un nuevo quiebre con Jean Philippe Cretton.

Por: Rodrigo León 12 de julio 2022 · 10:16 hs

Pamela Díaz alzó la voz luego del rumor que lanzó la periodista Cecilia Gutiérrez, quien informó el pasado domingo respecto del supuesto quiebre de la relación de “La Fiera” con Jean Philippe Cretton y que había sido visto en una actitud romántica con el futbolista Esteban Paredes en una fiesta.

La panelista de Zona de Estrellas, pese a que advirtió a que saldrían a desmentirla, aseguró que la comunicadora fue vista el pasado viernes en “una actitud muy romántica” con el ex jugador de Colo Colo.

“No digan que están en una relación, yo dije que estuvieron juntos, pasaron el rato pero no que están saliendo”, indicó Gutiérrez, recordando, además, que recibió anteriormente una foto de ambos comiendo juntos, la que fue enviada por una seguidora de Instagram.

En el programa de Zona Latina, Manu González quiso comunicarse con Díaz para saber su versión sobre la información que entregó su colega en su programa online Bombastic Prime.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

A través de mensajes, Pamela Díaz descartó un quiebre con Jean Philippe Cretton y un posible romance con Esteban Paredes. Incluso aseguró que “me da risa”.

“La verdad es que me da risa. ¿Qué tengo que estar aclarando lo que tengo con Esteban? Esteban es mi amigo, de hecho con él juego al pádel. La semana pasada jugué con él todos los días”, explicó “La Fiera”.

En esa misma línea, la panelista de Me Late Prime precisó que es “imposible que tengan una foto nuestra comiendo solos, siempre salimos con amigos, me llevó bien con él. No hay absolutamente nada de eso que dicen. Esteban se lleva fenomenal con Jeanphi, hasta con mis papás”.

“La semana pasada me involucran con Viñuela, ahora con Esteban, ¿qué más?... No estoy ni ahí, me da igual lo que hagan”, remató Pamela Díaz, dando por cerrado el tema.