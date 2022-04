"Me dio mucho...": Cami explica por qué decidió ser coach en The Voice Chile

Cami obtuvo el segundo lugar de The Voice Chile en 2015. INSTAGRAM.

La cantante Cami fue confirmada como una de las coaches que tendrá la nueva temporada de The Voice Chile que esta vez será realizada de la mano de Chilevisión. Junto a ella, también se desempeñarán en este rol Gente de Zona, Yuri y Beto Cuevas.

Para la intérprete este nuevo rol tiene un toque de nostalgia. Durante el primer ciclo del programa busca talentos, alcanzó el segundo lugar tras Luis Pedraza, pero gracias a ello su carrera se despegó y hoy es nombre obligado dentro del circuito musical de nuestro país.

Hace solo unas semanas se presentó con éxito en la décima edición de Lollapalooza Chile con su batería de éxitos.

En conversación con El Mercurio, Cami entregó los motivos de por qué aceptó ser coach en The Voice Chile, aseverando que tiene una relación “personal” con el espacio. “Este fue un programa que me dio mucho, y de cierta manera, nunca he tenido la oportunidad de retribuir todo lo que he aprendido”, reconoció.

“Me pareció incluso romántico volver ahora desde otro lugar. Además, creo que en Chile hay muchísimo talento que descubrir”, agregó la intérprete de temas como “El Peor” y “La Despedida”, quie buscará marcar la diferencia de sus compañeros.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video donde se le ve sentada en la silla donde elegirá a aquellos participantes para que formen parte del equipo que ella liderará.

“Miren quién volvió. ¡Feliz de estar en esta nueva temporada en The Voice Chile! Gracias por todo el amor y apoyo, no saben lo feliz que estoy”, aseguró Cami, quien ya comenzó con las grabaciones del nuevo estelar de Chilevisión, el que será conducido por Julián Elfenbein y aún no tiene fecha de estreno, pero se aseguró que será durante este mes de abril.