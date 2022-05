"Me echaron como un perro": camarógrafo entrega su versión de impasse con alcaldesa Hassler

Según explicó, el chiste de mal gusto se dio en un contexto de humor y como un acto involuntario, puesto que tras decir la polémica frase entró en razón de su grave error. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 06 de mayo 2022 · 17:58 hs

El camarógrafo despedido de CNN Chile por realizar un comentario de connotación sexual a la alcaldesa Irací Hassler, entregó su versión de lo ocurrido, dejando en claro su arrepentimiento y que le pidió disculpas a la jefa comunal en el momento.

Y es que en el marco de un contacto en vivo con el canal, el funcionario le instaló el “retorno” -para poder escuchar así a quienes estaban en el estudio- indicándole que "no se preocupe, se lo voy a poner despacito, como anoche”.

En entrevista con Publimetro, el involucrado aprovechó la oportunidad para "pedir disculpas públicas a la alcaldesa de Santiago Irací Hassler por el desafortunado comentario que realicé sin intención, sin querer, totalmente involuntario”.

“Me siento triste y muy avergonzado por lo ocurrido. Ahora quedé sin trabajo y necesito más que nunca que no me cierren las puertas, porque tengo una familia por delante y dos hijas que necesitan de mí”, indicó el camarógrafo con más de 10 años trabajando en CHV.

Respecto a su comentario a la alcaldesa Hassler, explicó que fue un acto involuntario y que ese tipo de “bromas” son usuales entre sus colegas, pero que al instante se dio cuenta del error y le pidió disculpas.

Según explicó, el chiste de mal gusto se dio en un contexto de humor y como un acto involuntario, puesto que tras decir la polémica frase entró en razón de su grave error.

“Se me salió, fue dentro de un contexto de humor, pero involuntario. Es cuando se te sale la palabra sin pensar. Le pido disculpas, le digo uyy disculpe alcaldesa, que se me salió. A veces esto lo decimos cuando hablamos entre camarógrafos, le explico. Y ella me dice, ¿perdón? No disculpe, le repito, dije una palabra que no vino al caso”, detalló.

Con sus disculpas pensó que el impasse había sido superado porque "hicimos el móvil, salió en directo sin problemas. Después se despidió de mí y yo le pedí disculpas nuevamente. Pensé que nos habíamos arreglado y tranquilamente termino la jornada. Pero después veo que todo se desbordó”.

Y es que a su vuelta al canal es llamado por el gerente de Operaciones y Recursos Humanos, donde se le señaló que desde la municipalidad denunciaron la conducta inapropiada hacia Irací Hassler, por lo que desde las oficinas de Warner Bros en Atlanta se ordenó su despido por “acoso sexual contra la autoridad”.

“Me echaron solamente con el finiquito, sin derecho a indemnización. Me despidieron por acoso sexual y me dejaron marcado para poder realizar mi función como camarógrafo de prensa en alguna otra empresa. Estoy solo con el finiquito y no consideraron mis diez años de servicio, donde lo di todo. Me echaron como un perro a la calle, sin derecho a nada”, cuestionó, acusando al sindicato de trabajadores del canal de darle la espalda.

“Estoy destrozado y se me condena por una frase. Me gustaría que la alcaldesa acepte mis las disculpas públicas. Estoy dispuesto ir el lunes a la Municipalidad. No lo hice con ninguna mala intención”, sentenció.