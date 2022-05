"Me enamora mucho": cantante Rusherking y China Suárez confirmaron su romance

Rusherking se refirió a su relación con China Suárez en el programa Podemos Hablar. INSTAGRAM.

30 de mayo 2022

Después de semanas de rumores, finalmente el cantante urbano Rusherking y la actriz China Suárez confirmaron su romance al otro lado de la cordillera.

Primero, fue el artista urbano el que se refirió a su relación en el programa Podemos Hablar, emitido la noche del sábado. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, declaró el artista de 22 años, quien reconoció que su pareja lo trata de “Thomy”.

El cantante reveló que a Suárez la conoció en una fiesta “y nos estuvimos mirando toda la noche, nos hicimos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo soy muy respetuoso (…) No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza”.

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después empezamos a hablar y después yo me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos ahí", agregó, precisando que actualmente “nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

Posteriormente, y tras analizar el revuelo mediático en el que se ha visto envuelto por parte de prensa tras el inicio de los rumores sobre el romance, Rusherking confesó que China Suárez “es una persona muy buena, me quiere mucho, me cuida mucho y estamos muy bien la verdad”.

“Como es conmigo me enamora mucho”, aseveró el artista urbano, quien además le advirtió a sus padres que primero lo contacten a él si ven o escuchando algo en la prensa sobre lo que está ocurriendo en su vida, puesto que no están acostumbrados a este nivel de exposición mediática.

Ante las declaraciones del joven en el programa de Telefé, Suárez reaccionó publicando la primera imagen de ambos en redes sociales, lo que posteriormente fue compartido también por “Thomy” en su cuenta de Instagram en las últimas horas.