"Me fui con la bandera arriba": Roberto Olea lloró tras ser eliminado en The Voice Chile

"Dejé bien puesto el nombre del rock y mi nombre", aseguró Olea.

Por: Juan Pablo Ernst 06 de julio 2022 · 12:17 hs

"Si vuelvo a tener otra chance, me la jugaré más todavía", aseguró el cantante Roberto Olea, luego de quedar eliminado en la fase los knockout en The Voice Chile.

El exintegrante de Rojo y parte del team de Gente de Zona, enfrentó en esta etapa del estelar de Chilevisión a Yoselyn Colmenares, quien terminó por pasar a la siguiente fase.

Tras su eliminación, Olea acudió a las redes sociales para desahogarse y no pudo contener las lágrimas.

Tras unos segundos en que buscó las palabras para comenzar su relato, Roberto aseguró que "íbamos muy bien, hasta leerlos a ustedes".

"Es difícil no emocionarse. Ese día no lloré, porque dije ‘los hombres no lloran'”, reveló mientras intentaba esbozar una sonrisa y se sacaba los lentes.

"Pero todo el cariño que me dan ahora, significa que valió la pena estar ahí, valió la pena también perder…”, dijo cada vez más emocionado con el tema. Tanto así, que incluso les dijo a quienes los seguían en ese instante: "Perdónenme, me cuesta mucho organizar las ideas".

Lágrimas de emoción

"No son de pena, son de emoción, de alegría, porque son 20 años dándole duro y el mejor regalo es el que me hacen ustedes", dijo a continuación, al explicar su lágrimas.

Embargado por la emoción, debió secarse las lágrimas varias veces, mientras les decía a sus seguidores que "el mejor regalo es que me hicieron ustedes.

Tras unos instantes, explicó que entró a The Voice Chile porque "el alma de compositor quiere llamar la atención y que te escuchen. Porque no tengo el poder económico para financiar una carrera y sonar en las radios. Lo tengo que hacer a puro ñeque. Es difícil ser músico independiente", aseveró Roberto Olea.

En su relato, el cantante reconoció que su mayor temor durante la participación ewn el estelar de Chilevisión fue "haberme ido por cantar mal (…) que el desafío de la canción me ganara, que me ganaran los nervios, porque sabía que estaba cuesta arriba".

¿Revancha?

Tras realizar algunos comentarios más sobre su presencia en el programa de talentos, Roberto Olea dijo que "me quedo con la rabia de no haber podido haber hecho rock más nuevo. Pero no se pudo, porque el formato es así. Así es la tele".

"Dejé bien puesto el nombre del rock y mi nombre. Quedé muy conforme. Hoy me vi y dije 'me fui con la bandera arriba y ustedes (sus seguidores) me demuestran que se hizo un buen trabajo'", aseveró

Y para el final dejó la puerta abierta a una revancha: "Si vuelvo a tener otra chance, me la jugaré más todavía".