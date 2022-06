"Me hizo la cruz y no tengo idea por qué": Adriana Barrientos acusó veto de Sergio Lagos

"La primera vez que me vetaron en televisión fue él", dijo Adriana Barrientos sobre Sergio Lagos. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de junio 2022 · 10:34 hs

Casi dos décadas de un veto que no comprende por parte de Sergio Lagos, dio a conocer la modelo Adriana Barrientos, quien aseveró que el animador de Canal 13 "me hizo la cruz y no tengo idea por qué".

Resulta que los panelistas de Zona de Estrellas analizaban el primer semestre de la televisión chilena y, en ese contexto, hablaron muy elogiosamente del trabajo de Sergio Lagos en los estelares de Canal 13, Starstruck y Aquí se baila.

Hasta ahí todo bien, pero Adriana tenía algo que decir y decidió hacerlo en ese momento.

Según reveló, el periodista "desde el 2004 me viene vetando. No es chacota. Estoy súper sentida con Sergio Lagos", dijo.

Y a continuación argumentó que todo partió en 2004, cuando la llamaron para que participara en el casting para el reality La Granja. Adriana, de entonces 24 años, venía de ser elegida Miss Chile para Miss Asia Pacífico.

Sin embargo, las cosas no resultaron como ella pensaba, precisamente por el que ella describe como el veto de Sergio Lagos, que según ella, fue el único del equipo que dijo "yo no quiero que Adriana Barrientos esté con nosotros".

Mala onda hasta hoy

Una vez que empezó a desahogarse, nadie paró a la modelo. Así, junto con plantear que no recuerda haber hecho nada que mereciera un veto por parte de Lagos, aseveró que la actitud del periodista para con ella continúa igual transcurridas casi dos décadas.

"No sé por qué veinte años después me sigue rebotando. Porque cada vez que hay un programa donde Sergio Lagos esté de animador, yo no puedo poner una pata en ese set de televisión. No sé qué le pasa a Sergio", argumentó.

Y recordó que "la primera vez que me vetaron en televisión fue él. No quiso que estuviera con él, y me fui a trabajar con Don Francisco, que me recibió muy contento".

Tras revelar que no conoce en persona a Sergio Lagos, pero que productores le ratificaron su percepción de que "no la quiere", y que por eso "espero algún día tener una respuesta", Adriana Barrientos se refirió a la esposa del animador de Canal 13.

"A Nicole la quiero, la amo, me encanta. Con ella es otro cuento, pero él a mí me hizo la cruz y no tengo idea por qué", cerró.