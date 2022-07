"Me ofreció la luna y las estrellas": Berta Lasala recordó el coqueteo de Emmanuel

"No lo pesqué en nada en su coqueteo tonto", aseguró la actriz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 19 de julio 2022 · 10:01 hs

Primero fue el turno de Luis Miguel. Y nadie de los televidentes que miraban Milf se extrañó de que se hablara de él, cuando el tema de conversación era precisamente el de los artistas creídos que hubieran conocido las panelistas.

"Ya me cag... a Luis Miguel hoy día, y ahora a Emmanuel", dijo Francesca Conserva apenas Berta Lasala mencionó el nombre del otro cantante mexicano.

Claro, porque la esposa de Daniel Alcaíno decidió que era el momento para revelar lo que le ocurrió con el intérprete de Chica de Humo, cuando ambos coincidieron en el Festival de Viña del Mar, el año 2000.

"Quien encontré que se creía la muerte era Emmanuel", partió contando la panelista del programa.

Y mientras las demás la miraban intrigadas, la actriz precisó que todo sucedió cuando "en Viña yo era jurado con él".

"Como que me ofreció la luna y las estrellas de la Quinta Vergara la primera noche", reveló a continuación.

Dijo, sin embargo, que lejos de sentirse halagada o contenta con la propuesta de Emmanuel, le ocurrió todo lo contrario.

Abuelito

"La respuesta mía fue 'este caballero, abuelito'. Era un viejito para mí", dice que pensó en ese momento. Y aunque no se lo dijo explícitamente, si se lo dio a entender de forma clara.

Sencillamente, "no lo pesqué, nada. Era como 'ubícate'", relató sobre su reacción ante el "joteo" del artista mexicano.

Según reveló a continuación Berta Lasala, tras su desaire Emmanuel cambió totalmente su actitud hacia ella.

"Se quebró todo el tiempo. Después hizo fiestas e invitaba a la Paulina Nin, (pero) a mí no me invitaba, y apenas me saludaba. Lo encontré tan roto", les aseguró a las demás panelistas de Milf.

"Además, era un tipo casado y con hijos, no lo pesqué en nada en su coqueteo tonto, tampoco me dijo nada", cerró su intervención sobre el tema.

Sin embargo, su compañera Aranzazú Yankovic tomó la palabra para revelar que "lo loco es que si a mí Emmanuel me hubiese ofrecido la luna y las estrellas, yo creo que me desmayo de felicidad".

