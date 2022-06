"Me pegó una patada": Neme recordó su fallida entrevista a la modelo Kate Moss

José Antonio Neme enfrentó diversas dificultades para hablar con Kate Moss. MEGA.

Por: Rodrigo León 02 de junio 2022 · 12:30 hs

En Mucho Gusto repasaban la decisión del jurado con respecto a la batalla judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, cuando salió a colación el testimonio de Kate Moss, quien declaró a favor del actor, con quien años atrás mantuvo un romance.

Estaban en eso cuando José Antonio Neme recordó que en 2014, cuando aún era parte de TVN, entrevistó a la modelo británica. Sin embargo, ciertos inconvenientes de parte de ella, impidieron que se concretara.

“Era en una locación donde ella estaba grabando unos comerciales (...) y se demoraba, se demoraba. A las 3 de la mañana y nos dicen: Mira la verdad está muy cansada y no va a salir (Kate Moss)”, comentó el periodista a Karla Constant, quien lo escuchaba atentamente.

Pero Neme no se quedó de brazos cruzados y reclamó, dejando en claro que “no le iba a aceptar” que cancelara la entrevista que tenían programada. Una vez que logró acceder a conversar con ella, le indicaron que solo tenía dos minutos.

“Entro, estaba ella con una cara de quiénes son estos, qué hacen acá. Estaba sentada en un sofá, al fondo de un galpón. Me siento, le hago la primera pregunta de compromiso (...) La siguiente pregunta es ¿Cómo una persona como tú, a los 40 años, en un mundo tan agresivo como el de la moda, se mantiene vigente, a pesar de todos los escándalos y que fuiste fotografiada inhalando cocaína” relató.

En ese momento, continuó Neme, “aparece un gorila. No me contestó nada, se hizo como la que no me entendía la pregunta. Se metió un gorila, me pescó, me pegó una patada en la r... y me sacó. Tenía exactamente 45 segundos de Kate Moss”.

Problemas con TVN

La molestia de Kate Moss fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar José Antonio Neme en ese entonces.

“Volví a Chile y dije, voy a hacer el reportaje igual, no me la van a ganar. Me puse a hacer el reportaje que no tenía que ver con Kate Moss sino con el mundo de la moda y el abuso de las drogas. Se le presenté al editor de ese entonces de Televisión Nacional, un reportaje de 12 minutos, lo entregué, lo despaché”, contó.

Horas después lo llaman “y me dicen ese reportaje no puede ir al aire, me devolví al canal a defender mi reportaje”.

“Pasó un tiempo, y después de hacer unas correcciones (al reportaje), al cual yo no participé evidentemente, el reportaje era propiedad del canal, le hicieron unos retoques y fue emitido, quizás sin la portada de la cocaína pero sí con la pregunta, no me acuerdo la verdad”, cerró.