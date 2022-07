"Me puse a llorar con miedo, terror": Paulina Urrutia recordó cuando desahuciaron a Augusto Góngora

"Supuestamente, yo estaba muy preparada para todo, y casi me morí", reconoció Paulina.

Un emotivo relato de los difíciles momentos que ha vivido por al Alzheimer que afecta a su marido, Augusto Góngora, incluyendo el instante en que fue desahuciado por los especialistas, entregó la actriz Paulina Urrutia en su conversación con Martín Cárcamo.

En el capitulo de este domingo del estelar De Tú a Tú, por las pantallas de Canal 13, Paulina abordó su carrera profesional, habló de sus padres y del amor. Y se detuvo en este último tema para conversar de lo que está viviendo con el hombre con el que se casó y que se ha ido apagando debido a su enfermedad.

En un diálogo que emocionó a todos, la actriz reconoció que con la experiencia acumulada en los años desde que se le diagnosticó la enfermedad a su marido, ella pensaba que estaba preparada para todo. Pero una descompensación que sufrió Augusto hace un tiempo cambió por completo esa percepción, luego de que los especialistas desahuciaran a su esposo.

"Tuvo una crisis muy fuerte y lo desahuciaron. Supuestamente, yo estaba muy preparada para todo, y casi me morí", reconoció.

Confesó que "fue tan fuerte eso, porque siempre siento que esto va a durar mucho tiempo, que también es muy angustiante. Pero cuando te dicen 'no, la sobrevida es un mes', me dijo el doctor. Y yo en shock, el impacto... Yo ahí me vi totalmente en pelota. La muerte está ahí", le relató a Martín Cárcamo.

"Fue tan brutal lo que sentí. Obviamente me puse a llorar, un miedo, un terror, una angustia y en un momento... Imagínate que yo subí a nuestra pieza, porque ya no estamos compartiendo cama, él está en un catre clínico... Subí a la pieza y estaba llorando aterrorizada", admitió sobre ese impactante momento

Pero lejos de dejarse abatir por lo que le dijeron los médicos, Paulina Urrutia sacó fuerzas para enfrentar esta nueva realidad junto a su marido.

"Pensé: '¿Sabes? Esto no lo merece el Augusto y no lo merezco yo'. Tengo que ser capaz de acompañarlo en lo que está viviendo, pero no puedo permitirme morir con él, de no poder separarme. Dije: 'Esto pasó porque yo ahora necesito volver a la vida, volver a armarme, componerme, no sin haber pasado por esto, sin darme cuenta de que si él se muere, yo también lo estaba haciendo'", reflexionó la actriz.

Luego contó que tras volver a centrarse luego del impacto de la noticia, tuvo una conversación muy sincera con Augusto: "Lloré, me enojé, me reí, pero conversé largo con él", relató.

"Le dije que ya era el momento a empezar a separar estos procesos y volver a recobrar mi vida de su mano, pero que estábamos viviendo momentos en que yo tenía que recuperar energía y fuerzas para poder acompañarlo en estos momentos que se van haciendo cada vez más complejos, pero no con culpa, con miedo, menos con pena”, concluyó.