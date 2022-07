"Me quedaba dormida...": Catalina Pulido recordó episodio en La Red tras mezclar pastillas y alcohol

"Yo tengo una contraindicación con una pastilla", aseguró la actriz al recordar el bochornoso episodio. INSTAGRAM.

Uno de esos bochornos que hacen historia fue el que recordó Catalina Pulido, cuando le habló a Patricia Maldonado sobre una celebración de Fiestas Patrias que realizaron en La Red hace unos años y a ella se le terminó borrando la película.

Las conductoras del streaming por Youtube Las Indomables conversaban animadamente, cuando a la actriz se le vino a la memoria el recuerdo de un episodio muy vergonzoso de los tiempos en que laboraba en en la señal ubicada en Avenida Quilín.

Según le relató la colorina a su amiga de pelo morado, todo fue culpa de ella por no hacer caso a lo que todo el mundo sabe: no hay que mezclar pastillas con alcohol.

Catalina recordó que ese 18 de septiembre, su mamá le dio en la mañana media pastilla para la alergia.

"Yo tengo una contraindicación con una pastilla, soy súper alérgica, que se llama clorfenamina maleato", le aseguró la actriz a Patricia Maldonado.

Incluso, no dudó en asegurar que tal medicamento "es un veneno para mi persona", y valoró erl hecho de el espacio en el que iba a tomar parte no se realizaría en vivo, sino que "por suerte era grabado".

Medio pisco sour

"Llego al canal el 18 de septiembre, me tomé medio pisco sour y, te lo juro por mi vida, me tuvieron que sacar del programa, editarlo", relató la actriz colorina.

Pero no era solo que anduviera algo despistada o un poco lenta, sino que sencillamente "tuvieron que editarlo porque yo era así que me caía, me quedaba dormida en los hombros de Salfate", reconoció.

Al final fue su pololo, Guillermo Ruiz, quien fue a su rescate y la pasó a buscar al canal de televisión: "Me fue a buscar el Guille, olvídate. Me tuvieron que sacar casi con grúa".

Sin embargo, el tema no había quedado ahí, porque Catalina Pulido le admitió a Patricia Maldonado que el 19 de septiembre no recordaba nada de lo que había ocurrido en la víspera en la celebración de Fiestas Patrias en La Red.

"Al día siguiente me despierto con esa caña mortal 'qué hice ayer, qué dije ayer, qué pasó ayer, ¡qué pasó!'", reconoció.