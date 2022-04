"Me quedé dormido un minuto": Marcelo Marocchino aseguró que no estaba ebrio tras detención

Marcelo Marocchino destacó que tras el choque se encuentra bien y que no hay otros involucrados. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de Abril 2022 · 13:31 hs

Marcelo Marocchino conversó con la prensa luego de que la madrugada de este domingo fuera detenido tras protagonizar un choque con un semáforo en la comuna de Las Condes.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió en la esquina de Alonso de Córdoba con Avenida Kennedy, momento en el que personal de la 17ª Comisaría acudió al lugar y le realizó al italiano la alcoholemia respectiva.

La capitana Vanesa Barrientos aseguró que, de forma preliminar, se pudo establecer que el ex chico reality conducía bajo los efectos del alcohol.

Ante esta información, el propio Marcelo Marocchino salió a explicar lo ocurrido. “Estoy cansado. ¿Qué quieres que te diga? Estoy trabajando, estoy cansado y todo”, explicó, en declaraciones que recogió Meganoticias Alerta.

“Me quedé dormido un minuto y choqué. Gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios no había ningún otro involucrado, y eso es lo más importante. Gracias por su preocupación”, agregó el empresario.

Al ser consultado por la ingesta de alcohol, el italiano le bajó el perfil y descartó que haya sido el motivo del choque que protagonizó. “Bueno, claramente en (una) cena podría haber tomado un vino pero eso no tiene nada que ver”, precisó Marocchino ante el medio.

“Me he sentido... Cada uno a la cena puede tomar una copa de vino o no pero eso no significa que... Claramente cuando me hicieron el examen de alcoholemia de positivo o de negativo y eso no implica nada”, agregó.

Las declaraciones de Marcelo Marocchino se suman a las que entregó su pareja, María Magdalena Bonet, quien en primera instnacia aseguró que estaba en buen estado tras el choque. “Está perfecto, no pasó nada, está impecable”, aseguró la mujer.

Desde Carabineros aseguraron que el hecho actualmente está siendo investigado y los antecedentes recopilados fueron entregados al Ministerio Público para la respectiva indagatoria.