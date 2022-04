"Me sacaron de trabajos": el desahogo de Tutú Vidaurre tras la condena a Nicolás López

Tutú Vidaurre expresó de las historias de Instagram su satisfacción por la condena a Nicolás López.

Por: Juan Pablo Ernst 27 de Abril 2022 · 14:23 hs

"Hoy, luego de siete años, me iré a la cama en paz". Con esas palabras Tutú Vidaurre reaccionó al veredicto condenatorio contra Nicolás López, por el delito de abuso sexual consumado.

La actriz usó las historias de su Instagram para manifestar sus sensaciones tras ser una de las víctimas que acusaron públicamente al director de cine.

"Han pasado aproximadamente 4 años desde que hablé públicamente. Decir que fue difícil es poco", escribió a continuación la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"Difamaron mi nombre"

La intérprete nacional admitió luego que denunciar la situación que vivió la liberó, pero también le trajo problemas laborales.

"Automáticamente me sacaron de trabajos tanto de actriz como influencer. Difamaron mi nombre en el gremio, se difundieron carpetas de ‘pruebas’ en mi contra que se compartieron entre las agencias, actores, sin siquiera preguntarme si era cierto o cuál era mi versión", posteó Tutú.

Pero no se quedó ahí y aseveró que "se hicieron reportajes que faltaban a la verdad en horario prime, con conversaciones mías (y del resto de las víctimas) descontextualizadas, sacadas de orden y lógica, mientras nosotras no podíamos hablar, opinar, ni defendernos".

La actriz reiteró que durante estos cuatro años el tema laboral fue muy complicado. "Incluso mi manager recibió llamadas para que dejara de representarme", detalló.

"Valió la pena"

Y aunque dijo que muchas veces "me cuestioné a mí misma por ‘cagarme la vida’, y todos los días quise rendirme, la verdad era más fuerte que mis infinitas ganas de salir corriendo".

"Hoy puedo decir que todo valió la pena. Me dieron el espacio para hablar y me escucharon. Tuve mucho miedo de que no me creyeran, de volver a sepultar mi carrera y mi vida otra vez. Pero hoy me toca a mí dormir tranquila", escribió.

Y cerró su profunda reflexión agradeciendo "a cada una de las personas que estuvieron conmigo durante estos años, por escucharme y apapacharme. También a quienes me dieron una mano en medio del caos. A las víctimas, siento mucho por lo que han tenido que pasar, si les creo y las considero muy fuertes por haberse atrevido a hablar".