"Me sacude profundamente": Eduardo Fuentes lloró al recordar a su madre fallecida

"Ay, no lo puedo creer, qué precioso", dijo Fuentes cuando recibió la pintura de su madre y su hija. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 11 de julio 2022 · 09:55 hs

Momentos de gran emoción vivió el periodista Eduardo Fuentes durante su participación en el programa De Tú a Tú, donde conversó con Martín Cárcamo de su vida personal y profesional, y hasta se quebró y lloró al recordar a su madre fallecida.

El renunciado conductor de Mentiras Verdaderas de La Red tuvo momentos de gran relajo, como cuando habló de su convivencia con Felipe Avello, pero sin duda que lo más significativo para él y para los telespectadores fue cuando se refirió a la pérdida de su madre y cómo aquello impactó en su familia.

Fuentes contó en el estelar de Canal 13 que aún estaba en el colegio cuando su madre, Zunny Silva, fue al doctor por un fuerte dolor estomacal. El diagnóstico fue demoledor: cáncer de páncreas, el peor de todos. El médico le confirmó a la familia que le a la mujer le quedaban apenas cuatro meses de vida.

Dijo que además del dolor que sintió al saber lo que ocurría, lo impactó ver a su padre llorar con amargura: "Se me desmoronaba la vida, se le desmoronaba la vida a mi papá. Él también era muy apegado a ella, muy dependiente de ella. Y no sabíamos cómo enfrentar esto", reconoció el profesional.

Relató que justo en ese tiempo tenían programada la gira de estudios con sus compañeros de curso del colegio, y que él decidió no viajar para estar junto a su madre, pero fue ella quien lo convenció de que fuera, tras argumentarle que todos habían trabajado mucho y hecho muchos sacrificios para reunir la plata para el viaje.

Luego contó que efectivamente fue al viaje de estudios, siempre con el temo de que su mamá falleciera mientras él estaba ausente, pero con el compromiso de su familia de avisarle si empeoraba su salud.

A su regreso, Eduardo Fuentes tuvo tiempo para despedirse de su madre antes de que falleciera.

El obsequio

INSTAGRAM

Pero las emociones fuertes no se habían terminado en el De Tú a Tú, porque Martín Cárcamo le tenía un regalo muy especial a el ex Alfombre Roja.

"Te quiero pasar algo, que yo creo que es una de las cosas más potentes que he entregado en este programa", aseveró el rubio conductor. Y añadió que a su parecer junto a la producción "no nos equivocamos. Cuando lo vi se me apretó la garganta", aseveró.

Entonces le entregó una pintura hecha por un amigo suyo y que muestra a su hija Alma en los brazos de su madre y ambas sonriendo.

La emoción de Eduardo Fuentes se desbordó y no pudo contener las lágrimas. "Ay, no lo puedo creer, qué precioso", dijo. Y luego agregó que la pintura "retrata lo que yo siento día a día, que es la relación de Alma con su abuela. Yo veo algo real, muy del día, ni siquiera lo imagino como algo fantasioso. La mirada de mi mamá tan realista y de mi hija tan feliz, me sacude profundamente", reconoció.

“Estoy sintiendo una cosa muy rara en el cuerpo, muy de alegría profunda, que me rebosa”, concluyó.