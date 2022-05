"Me separo de este jurado": el quiebre de Marcelo Polino con los otros jueces de El Retador

La descarnada crítica de Polino a Yasmín Valdés provocó un quiebre con Myriam Hernández. FOTO: mega.cl

Por: Juan Pablo Ernst 02 de Mayo 2022 · 15:49 hs

La descarada crítica de Marcelo Polino no sólo le dio duro a Yasmín Valdés y su interpretación de 'Like a Virgin', de Madonna, sino que provocó un quiebre total entre el jurado de El Retador, de Mega.

A tal punto llegó la tensa situación, que el jurado trasandino no dudó en evidenciar todo su molestia: "Me separo de este jurado, no quiero que me involucren con ustedes", lanzó Polino en el momento más tenso del programa de talentos.

Todo partió bien en el estelar. Pero la cosa se empezó a caldear tras la presentación de Yasmín Valdés y la consecuente crítica del argentino. Sin pelos en la lengua, aseguró que "para mí fue el show de la desafinación, porque no le pegó a la nota, nunca la alcanzó".

Pero no se quedó ahí e ironizó con que estuvo "muy bien logrado el look. Era como para verte en la tele sin volumen. Muy desafinado”, según reporta lacuarta.com.

Reacción de Myriam

Las palabras de Polino no le gustaron para nada a la también jurado Myriam Hernández, quien intervino de inmediato para chantar en seco al trasandino: "Pero Marcelo, cómo le dices eso. Nunca para decir que le vas a bajar el volumen", lanzó con molestia.

Y antes de que él pudiera retomar la palabra, ella se dirigió a Yasmín y le dijo que "es verdad que hubo imprecisiones en la afinación, pero me parece que haces una muy buena Madonna, te ves preciosa".

Luego se registró un teso cruce de palabras: "Pero no desafina como esta mujer, por favor", lanzó Polino, a lo que Myriam respondió que "también desafina, Polino"

Hasta que llegó el momento del quiebre, cuando el trasandino reforzó su posición: "Me separo de este jurado, no quiero que me involucren con ustedes", lanzó al aire.

"Estás comparando a esta mujer con Madonna...", cerró, molesto.