"Me siento agredida": el tenso cruce de Alejandra Valle y Rodrigo Herrera

A pesar del cruce, Alejandra Valle terminó pidiéndole disculpas a Rodrigo Herrera. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 30 de Marzo 2022 · 13:24 hs

Un tenso cruce fue el que protagonizaron Alejandra Valle y Rodrigo Herrera durante la edición de este miércoles del programa La Voz de los que Sobran.

Todo se inicio cuando la periodista se refirió a la comentada publicación que hizo respecto al respaldo que le entregó la ministra Izkia Siches a Carabineros.

“Qué triste esta declaración al estilo Piñera, más en este día… ¡Plop!”, escribió en Twitter en alusión al Día del Joven Combatiente, recibiendo una ola de críticas que la llevaron, incluso, a ser Trending Tópic en la red social.

Por lo mismo, Valle se refirió al tema durante su programa radial, en el que sostuvo que “las críticas pueden ser constructivas y deben ser consideradas de la forma y la persona que vengan”.

Sin embargo, reconoció que “me sentí súper agredida” y que “me pareció súper exagerado llegar a ser Trending Tópic porque no me pareció el discurso de Izkia”. De hecho, aclaró que “no hice una crítica a Izkia, hice una crítica a ese discurso en particular”.

“Nunca pensé que era yo la izquierda y el octubrismo, porque así fue como me ridiculizaron”, agregó Alejandra Valle, lo que hizo que Rodrigo Herrera se sintiera aludido. “Pero eso no te lo dije yo”, le respondió.

La periodista, sin embargo, le advirtió que “me lo estás diciendo desde que partimos el programa. Me siento agredida por ti hoy, y te lo tengo que decir o no voy a poder seguir adelante de forma tranquila”.

Ante este emplazamiento, Herrera le precisó que en ningún momento la agredió, indicando que “lo que estás diciendo es inaceptable porque yo no te he agredido bajo ningún punto de vista”.

Aunque Valle insistió en que se sentía agredida, su compañero cuestionó que se sintiera de esa forma por las opiniones que recibía. “¡Porque me están hueveando desde ayer!”, le replicó.

Por lo mismo, Rodrigo Herrera le explicó a Alejandra Valle que “no estoy hablando de ti, estaba hablando de la situación de Jadue, no todo pasa por ti. Yo soy muy respetuoso en tus puntos de vista, lo importante es solucionar los problemas”.

“No me vengai (sic) a decir que te estoy agrediendo porque estamos discrepando en una opinión. Seamos buenos para poder tener una mirada reflexiva. Yo a ti no he agredido”, insistió.

Tras esto, Alejandra Valle optó por pedirle disculpas a Rodrigo Herrera. “Sí, te pido disculpas. Disculpa por descargarme contigo por una cuestión que me tiene mal desde ayer”, cerró.