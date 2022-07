"Me siento como la novia engañada": Sergio Rojas respondió a Andrés Caniulef por falso romance

Sergio Rojas aseguró que lo que vivió con Andrés Caniulef fue "de una autenticidad brutal". TV+.

Por: Rodrigo León 11 de julio 2022 · 09:50 hs

El periodista Sergio Rojas tuvo palabras para las recientes declaraciones de su colega, Andrés Caniulef, quien aseguró que el romance que tuvieron nunca fue real.

El penalista de Me Late declaró en el late Síganme Los Buenos que “el público quiso ver o quiso entender que había algo entre nosotros (…) Yo creo que a él le pasaron cosas conmigo (...) Más de un piquito nos dimos, pero de juego”.

Ante estas palabras, Rojas aprovechó la tribuna que le entrega su programa online Qué Te Lo Digo, para referirse a los dichos de Caniulef.

“Me siento como la novia engañada… Para mí, un tongo es cuando dos personas se ponen de acuerdo para algo… La verdad es que todo lo que pasó fue súper natural, empecé a traer a Andrés a su casa, porque él vive muy cerca y se empezó a dar una cosa súper buena onda, que era conocer a un Andrés distinto, saber de su vida, no del Andrés profesional... Nos conocíamos más a distancia”, contó el también panelista de Me Late Prime.

En relación a la declaración de Andrés Caniulef sobre que “yo creo que a él le pasaron cosas”, Sergio Rojas confirmó que “es evidente que me pasaron cosas, yo cuando me entrego a la gente no puedo inventar una realidad, ¿Cómo iba a estar inventando?”.

“Sentí cosas, lo pasé bien, me sentí cocoroco. Él de repente en reuniones iba y me robaba un beso… Te hace sentir cosas, porque tú sientes que hay una coquetería, que hay un juego que tiene que ver con lo sensual”, agregó.

No fue tongo

Para Sergio Rojas el romance con Andrés Caniulef no fue falso y menos un tongo.

“Todos los momentos que viví con Andrés fueron de una autenticidad brutal, yo la pasé muy bien. Yo soy solo un hombre queriendo ser amado. Yo no soy una maqueta del show. No soy un show 24/7, trabajo en el espectáculo, pero mi vida es real”, sostuvo el periodista.

Por lo mismo, quiso dejar en claro que “yo lo que hice fue entregarme a una situación donde lo estaba pasando bien. Él me cae bien, lo encuentro una persona muy interesante, muy simpática. Era un agrado conocer a este Andrés Caniulef, pero desde la máxima sinceridad”.