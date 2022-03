"Me siento demasiado honrado": último capítulo de The Covers dejó nuevo eliminado

En la ronda de eliminación de The Covers se presentaron Yoan Amor, Miguel Garcés y Sebastián Longhi. CEDIDA

Por: Hernán Claro 05 de Marzo 2022 · 14:43 hs

Una nueva eliminación se vivió en el programa de talentos The Covers de Mega durante la noche del pasado viernes 4 de marzo.

Durante la jornada se presentaron Juan Ángel Mallorca, Claudio Olate, Yoan Amor, Carla Acosta, Miguel Garcés y Sebastián Longhi.

De esta manera, luego se presentaron en la ronda de eliminación Yoan Amor, Miguel Garcés y Sebastián Longhi, quienes debieron enfrentar la decisión del jurado compuesto por Oscar Mediavilla, Beto Cuevas y Javiera Contador.

Finalmente, el eliminado del programa The Covers fue Miguel Garcés, quien interpretó al cantante mexicano Alejandro Fernández.

“Me da una pena enorme el salir, pero creo que Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo Garcés tras enterarse de la decisión del jurado.

Inicialmente estaba previsto que el jurado de The Covers eliminara a dos participantes, sin embargo, la producción del programa confirmó un cambio de reglas y sólo un artista debió dejar la competencia.

La emotiva eliminación en The Covers

El último capítulo de The Covers se volvió aún más emotivo cuando Garcés recordó que “hace un año mi vida cambió brutalmente, pasé por cosas muy fuertes, como quedarme sin voz, tener que operarme y estoy aquí hoy día cantando”.

“Les agradezco sus palabras, son increíbles. Me las llevó en el corazón, me siento demasiado honrado con todas las devoluciones que me dieron”, se sinceró.

El jurado Oscar Mediavilla dio a conocer la eliminación de Miguel Garcés y destacó que “esta sin duda fue una pasada súper, los tres lo han hecho muy bien. Encontramos a los artistas tributados, totalmente, sin ningún bemol, sin ninguna cuestión en contra”.

“Retrotrayéndonos, creo que la persona que tiene que ser eliminada es, con muchísima pena, Miguel”, sentenció el productor argentino.

Javiera Contador, por su parte, complementó el discurso y aclaró que “nuestra decisión como jurado, y asumimos las consecuencias de eso, es que no se va ni Yoan, ni tampoco el Seba”.